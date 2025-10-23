Lagoh Sevilla celebra un Halloween familiar con el Tour Babyradio

El Tour Babyradio llega a Lagoh Sevilla para celebrar un Halloween en familia lleno de ritmo, diversión y los personajes favoritos de los más pequeños. Bajo el lema “¿Truco o Lagoh?”, la jornada promete una mañana de entretenimiento con canciones, coreografías y muchas sorpresas.

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de Raúl Charlo, artista infantil con una amplia trayectoria, la aparición y actuación de Pocoyó, Ladybug & Cat Noir y los personajes más conocidos de Babyradio, que harán las delicias del público infantil con sus bailes y juegos participativos.

En los últimos años, Halloween se ha consolidado en España como una de las celebraciones favoritas de los más pequeños, combinando disfraces, creatividad y actividades familiares. Lejos de ser una festividad solo de sustos, hoy es una oportunidad para disfrutar de la música, los juegos y la fantasía en familia, en espacios seguros y adaptados a todas las edades.

Lagoh Sevilla, centro comercial de referencia en la ciudad, continúa apostando por una programación de ocio diversa que combina cultura, entretenimiento y actividades pensadas para disfrutar en familia. Este evento se suma a su calendario de experiencias que promueven la convivencia y el tiempo compartido entre padres e hijos en un entorno abierto, moderno y accesible.

Detrás de esta propuesta se encuentra Babypar Eventos, empresa especializada en la creación de experiencias familiares y educativas. Con una larga trayectoria en la organización de espectáculos y actividades para la infancia, Babypar impulsa el Tour Babyradio, un formato que combina música, animación y valores positivos, fomentando el aprendizaje y la diversión compartida.