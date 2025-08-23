Summer Park Matalascañas: atracciones, espectáculos y actividades para toda la familia hasta el 14 de septiembre

El verano en la costa onubense tiene un nuevo punto de referencia para la diversión: Summer Park Matalascañas, un parque de atracciones y ocio familiar ubicado en Playa Caño Guerrero–Matalascañas, que permanecerá abierto todos los días hasta el 14 de septiembre, en horario de 19:30 a 2:00.

Con un diseño pensado para que toda la familia pueda disfrutar, Summer Park reúne más de diez atracciones que combinan adrenalina, entretenimiento y experiencias únicas. Entre las más destacadas, los visitantes podrán disfrutar de la Noria de 40 metros, una de las grandes protagonistas del recinto; el vertiginoso Whipe Out; el trepidante Súper Sonic; el Jumping; el clásico Tren de la Bruja; la Pista americana; el refrescante recorrido en barquitas de agua; la piscina de bolas para los más pequeños; el divertido Ratón Vacilón y un simulador de última generación, además de un circuito de cilindros a batería para niños y niñas.

Pero Summer Park Matalascañas es mucho más que atracciones. Cada noche, el parque se convierte en un punto de encuentro donde el ocio familiar cobra vida con animaciones, cuentacuentos, talleres y espectáculos gratuitos en su escenario principal, que funciona de 23:00 a 1:00.

Detalle de ambiente en Summer Park Matalascañas. / M. G.

Este verano, la empresa Babypar, reconocida por su labor en el desarrollo infantil y en la creación de contenidos educativos para padres y madres, se suma a la experiencia con dos actividades que están teniendo gran acogida: por un lado, el taller ‘Escucha tu imaginación’, donde los niños desarrollan la creatividad y la expresión a través de originales audiocuentos. Y, también, juegos de madera XXL, versiones a gran escala de juegos tradicionales que fomentan la cooperación y el juego en familia.

Desde su apertura, Summer Park ha sido escenario de actuaciones que han llenado de música y alegría las noches de Matalascañas, como los conciertos de Raúl Charlo, Loonita, el espectáculo 'De Ellos Aprendí' o 'Canta y Baila con Babyradio'.

En las próximos días, la programación traerá momentos destacados como Fiesta en el Palacio de Coral (hoy, 23 de agosto) y el Show de Magia (el próximo sábado, 30 de agosto), además de animaciones, guiñoles y sorpresas para todos los públicos.

Con su combinación de atracciones, espectáculos y propuestas creativas, Summer Park Matalascañas se consolida como uno de los grandes planes del verano andaluz, ofreciendo noches llenas de emoción junto al mar.

El parque mantiene actualizadas sus novedades y actividades a través de sus redes sociales.

Más información: summerpark.es.