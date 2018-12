Antonio de la Torre y Natalia de Molina, entre los andaluces que optan a los Goya 2019

El actor malagueño Antonio de la Torre y la actriz jiennense Natalia de Molina son algunos de los andaluces que han sido seleccionados para los Premios Goya 2019, cuya ceremonia de entrega se celebrará en Sevilla el próximo 2 de febrero.

Antonio de la Torre ha sido nominado como Mejor Actor por El reino y Mejor Actor de Reparto por La noche de 12 años), la actriz jiennense Natalia de Molina como mejor Actriz de Reparto por Quién te cantará), así como la directora sevillana Celia Rico como Mejor Directora Novel por Viaje al cuarto de una madre, rodada en Constantina.

Además, Entre dos aguas, la estupenda continuación de La leyenda del tiempo que firma Isaki Lacuesta, candidata a dos de los premios de mayor peso (mejor película y mejor dirección), cuenta con la participación de la productora sevillana All Go Movies. El filme está rodado en San Fernando, con actores no profesionales del barrio de La Casería de dicha localidad, por lo que la impronta sureña de la película es más que rotunda.

Figura también en esta nómina de aspirantes al Goya el malagueño Ramón Salazar, aunque de manera más indirecta, a través de la actriz Susi Sánchez, nominada al premio a la mejor actriz por La enfermedad del domingo, dirigida por Salazar.

Camarón. Flamenco y revolución, del algecireño Alexis Morante, opta por su parte al Goya a la Mejor Película Documental; mientras que Azahar (Granada Film Factory) opta al Goya como Mejor Película de Animación y Cazatalentos, del almeriense José Herrera, al Mejor Corto de Animación.

En un comunicado, el consejero de Cultura en funciones de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha felicitado a todos los profesionales andaluces nominados a los Goya y ha destacado que "confirman el excelente momento que vive el sector cinematográfico andaluz, tanto por el gran trabajo de sus profesionales como por el creciente número de rodajes que tienen lugar en nuestra tierra".

La Junta, además, ha querido recordar el titular de Cultura, ha apoyado financieramente algunas de las películas nominadas a estos Premios Goya 2019, entre ellas Quién te cantará (250.000 euros), Tu hijo (249.990 euros), Sin fin (150.000 euros) y Viaje al cuarto de una madre (139.620 euros).

Quién te cantará, de Carlos Vermut, tiene siete nominaciones y cuenta con la participación de la productora andaluza Aralán Films; Tu hijo, coproducida por La Claqueta PC, ha obtenido una nominación al Mejor Actor para José Coronado; Sin fin, de la malagueña Producciones Transatlánticas entre otras, tiene otra nominación en la categoría de Mejor Director Novel para César y José Esteban Alenda; y Viaje al cuarto de una madre, coproducida por la malagueña Pecado Films y con ayuda de Canal Sur, tiene tres nominaciones, incluidas sus dos actrices principales, Lola Dueñas y Anna Castillo.