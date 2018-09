El huracán Ava Gardner vuelve a España de la mano de Paco León

"Se lo pasó muy bien, estaba muy a favor, sorprendida de su parecido físico con su madre al verse caracterizada, se emocionó mucho", ha contado Costa sobre la participación de la famosa aristócrata y habitual de las revistas de cotilleos. León ha precisado que el personaje de Martínez de Irujo no tiene texto: "Sólo tenía que estar ahí y pasarlo bien y nos consta que se lo pasó bien".

Encontrar a la actriz para interpretar a la diva –finalmente la estadounidense Debi Mazar– no fue fácil. "Quisimos primar la energía y el talante más que el parecido físico, que también era necesario", ha asegurado León. "Vimos a muchas actrices, algunas preciosas y con cinturas ridículas, pero les faltaba esa vida, esa calle y esa noche que necesitaba el personaje y Debi, aparte de glamour a prueba de vómitos, tenía eso".

Ava Gardner vino a Madrid por primera vez para rodar Pandora y el holandés errante y le gustó tanto que decidió volver y quedarse. "Le encantaba que no hubiese paparazzis, el sol, y el sol y sombra para desayunar", ha bromeado Costa. "Y que no pagaba impuestos", ha remachado León.

El actor y director sevillano da fe de que Gardner se entregaba a los excesos en todos los sentidos. "Bebía mucho, comía mucho y todo mucho, tenía una fortaleza física que se lo permitía y una libertad muy grande que normalmente las mujeres no se permitían".

Isaki Lacuesta vuelve a los escenarios de 'La leyenda del tiempo'

Isaki Lacuesta, que compite de nuevo por la Concha de Oro en San Sebastián, esta vez con Entre dos aguas, dice estar ilusionado con que hayan seleccionado su película, pero asegura que lo que sucede en los festivales nunca ha cambiado su vida, "ni cuando te elogian o dan premios, ni cuando te destruyen".

"Una ventaja es que ya he venido más veces a San Sebastián. Ganamos la Concha con Los pasos dobles y el Fipresci con Los condenados. Con algunas películas nos han dado hostias a base de bien y con otras han sido experiencias mezcladas. En todos los casos, al día siguiente estaba currando, buscándome la vida para levantar otro trabajo", ha destacado este jueves el cineasta catalán.

Aunque ha reconocido que es "inevitable" que "se meta una especie de veneno" por la competición, Lacuesta (Gerona, 1975) trata de "no pensar en ello" porque cree que los premios "no tienen nada que ver" con el trabajo de los cineastas. "Cómo vas a comparar unas películas con otras cuando son tan distintas en todos los aspectos. Es como una carrera de Fórmula 1 con bicicletas, con gente que anda, con gente que practica deportes distintos en ligas distintas. No tiene ningún sentido", ha señalado.

En Entre dos aguas, el cineasta sigue a los protagonistas de La leyenda del tiempo (2006) 12 años después. Ha comentado que su antecesora tuvo muy buena audiencia en TVE, "pero el público no sabe siquiera que películas pequeñas como éstas se estrenan, existen, y el festival cumple un poco esta función. Y es además un escaparate fabuloso porque estás al lado de cineastas que yo admiro mucho, de gente como Claire Denis, con los que me siento identificado", ha destacado.

El filme de Denis High Life y el chino Baby, de Liu Jie, se han presentado esta jornada en el certamen donostiarra al igual que Entre dos aguas, una ficción "muy realista" protagonizada por los hermanos gitanos Isra y Cheíto, los adolescentes de La leyenda del tiempo, que ejercen de actores y no de ellos mismos, aunque haya algunas coincidencias en aspectos de su vida.

Cheíto, por ejemplo, sí es militar, pero Isra no ha estado en la cárcel, como se muestra al comienzo de este filme, en el que los hermanos vuelven a encontrarse en la isla de San Fernando, donde se presenta un futuro incierto para el segundo, un lugar donde no resulta nada fácil ganarse la vida.

"La película busca transmitir una gran veracidad, que parezca que no hay guion y que lo que ocurre es real", ha explicado el director antes de recalcar que "el reto" era hacer un largometraje en el que "no se viera" el trabajo del equipo, pero planteándolo siempre como una ficción y no un documental.