Películas dignas de un Goya que fueron rodadas en Sevilla

La provincia de Sevilla es un escenario de película y eso el cine español lo sabe. A lo largo de la historia de los Premios Goya multitud de películas que se han rodado en Sevilla total o parcialmente han conseguido nominaciones para llevarse alguno de los galardones. Por ello recopilamos todas las películas que han estado nominadas al Goya a mejor película cuyos rodajes han pasado por Sevilla.

De 'Solas' a 'Modelo 77'

'Solas', el debut de Benito Zambrano como director de largometrajes estuvo nominado al Goya a mejor película en la edición de los premios del año 1999. Este drama familiar protagonizado por María Galiana y Ana Fernández como madre e hija se rodó en Carmona y Sevilla. La película no se llevó ese Goya (fue el año de 'Todo sobre mi madre'), pero el equipo de la película sí que recibió varios cabezones, entre ellos el de Mejor director novel, Mejor actriz de reparto y tanto el de Mejor actriz y como el de Mejor actor revelación.

Gran parte de las películas del director sevillano Alberto Rodríguez están rodadas en la provincia. Su primera nominación a Mejor película con '7 vírgenes' pasó por Alcalá de Guadaíra, San Juan de Aznalfarache y La Rinconada, además de la ciudad de Sevilla. La película (con guion de Rafael Cobo) cuenta la historia de Tano (Juan José Ballesta), un joven en un centro de reforma juvenil que recibe un permiso de 2 días para ir a la boda de su hermano. La película no ganó su nominación a Mejor película (se lo llevó en aquella ocasión La vida secreta de las palabras), pero el actor Jesús Carroza consiguió su primer Goya gracias a ella.

Otra nominada fue 'Alatriste' (obra de Arturo Pérez-Reverte), una adaptación cinematográfica fue llevada a la gran pantalla de la mano de Agustín Díaz Yanes con Viggo Mortensen como protagonista y una nominación a Mejor película en los Premios Goya de 2006. Su rodaje pasó por Sevilla, rodando en la capital y en Santiponce.

'Blancanieves', dirigida por Pablo Berger, sí que ganó el Goya a Mejor Película de los Premios Goya de 2012. La película, protagonizada por Macarena García, se basa en el cuento de los hermanos Grimm y tiene Sevilla como escenario principal, usando algunas de sus imágenes, aunque gran parte de la película se rodó en otras localizaciones fuera de la ciudad andaluza. La magia del cine.

Ese mismo año, otra película ambientada y rodada en Sevilla, estuvo también nominada a Mejor película: 'Grupo 7', dirigida por Alberto Rodríguez con guion de Rafael Cobos. Este thriller policíaco se grabó en el centro de Sevilla, pero también en localidades como Camas, Mairena de Aljarafe, La Puebla del Río, Dos Hermanas y Valencina de la Concepción.

Habría que esperar solo dos años más para que una película del dúo entre Rafael Cobos y Alberto Rodríguez consiguiera el premio a Mejor película en los Premios Goya de 2014 con 'La isla mínima'. De nuevo un thriller rodado en la provincia de Sevilla, a través de localidades como Isla Mayor, Carmona, Las Cabezas de San Juan, Dos Hermanas, Almensilla, La Puebla del Río o Coria del Río.

El debut de Daniel Guzmán como director de largometrajes, 'A cambio de nada' (2015), también contó con escenas rodadas en Sevilla además del Aluche (Madrid) natal del director y actor. Por otra parte 'Julieta', de Pedro Almodóvar, nominada en la edición de los premios de 2016 estuvo parcialmente rodada en Mairena del Alcor, donde se encontraban los exteriores de la casa de los padres de Julieta. En esta ocasión la película del director manchego se quedó con la nominación. Otra nominada que se rodó en Sevilla fue 'El Autor' (Manuel Martín Cuenca, 2017), entre cuyas localizaciones se encuentran el Paseo de la O y la Plaza del Cabildo de la ciudad.

En la edición de los Premios Goya que se celebra en Sevilla este 2023, una nueva película rodada en Sevilla tiene opciones de llevarse el premio a Mejor película: 'Modelo 77' (Alberto Rodríguez, 2022) que se rodó entre Barcelona y algunas localidades sevillanas.