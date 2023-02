Saura entre los tiempos del arte

Un día antes de recibir (esperemos que en persona, salud mediante) el merecido Goya honorífico a su trayectoria, llega en un pase especial a MK2 Nervión de la mano de su hija Anna el último trabajo de Carlos Saura, Las paredes hablan, un documental en el que el aragonés se pone en escena para conectar los orígenes del arte, a saber, aquellas pinturas rupestres aparecidas en las cuevas del Paleolítico, con el graffiti como nueva expresión del arte urbano no exento de gesto rebelde y controversia.

Todo un reto que deja un enorme abismo entre medias para insistir en una idea nodal, a saber, la necesidad de expresión íntima y sublimación de lo real a través de la pintura en el espacio público en las coordenadas y códigos culturales de cada tiempo.

Saura viaja a Atapuerca, a las cuevas del Cantábrico y a los barrios de Madrid y Barcelona para encontrarse con los expertos en el arte prehistórico (Juan Luis Arsuaga, Pedro Saura, Roberto Ontañón) o los artífices veloces e inspirados de esos nuevos murales con firma (Suso3, Zeta, Cuco, Musa71), también a Mallorca, donde un lúcido y elocuente Miquel Barceló insiste en esa idea del arte como expresión individual capaz de materializar los fantasmas y sueños del hombre.

Las paredes hablan se articula así entre dos tiempos y una misma concepción del arte con el propio Saura como guía inquieto, atento y dispuesto al asombro con su cámara de fotos siempre encima, un nonagenario que sigue haciéndose preguntas sobre el mundo, el hombre y la creación más de setenta años después de sus primeras fotografías y películas destinadas a cambiar la historia del cine español.

Tal vez la operación presente algunas inercias o torpezas de formato (esa música latina que acompaña insistentemente el tramo urbano), aunque de lo que no cabe duda es de la capacidad de Saura para articular una idea de riesgo y, sobre todo, de saber preguntar, observar y escuchar a sus interlocutores, voces que iluminan unas intuiciones sobre el flujo, la esencia y el misterio de la expresión artística.

Del 'Dogma 95' al nuevo cine coreano

Prosigue en Cicus el ciclo que, en colaboración con la Filmoteca de Andalucía, viene dedicado al cineasta danés Lars Von Trier, y lo hace con Los idiotas (1998), una de las películas fundacionales de aquel controvertido Movimiento Dogma 95 que intentó dinamitar las bases y la estética del cine industrial en la encrucijada del cambio de siglo con las herramientas de las pequeñas cámaras digitales, las reglas de su estricto decálogo, la refutación de la figura del autor y una mirada crítica a la sociedad burguesa en su apuesta por un puñado de personajes discapacitados en un experimento comunal fallido. Se proyectará el lunes 13 a las 19h.

También está ya abierto el plazo de inscripción para un nuevo taller de cine en modalidad presencial u online donde el habitual Javier H. Estrada, programador del SEFF, nos pondrá al día sobre ese nuevo cine coreano que se ha convertido en la última sensación internacional asaltando incluso la industria de Hollywood (Parásitos).

Las sesiones teóricas serán los días 14, 15, 28 y 29 de marzo en horario de tarde y los títulos proyectados esos mismos días Memories of Murder (Bong Joon-ho, 2003), El hotel a orillas del río (Hong Sang-soo, 2018), Songs from the North (Soon-mi Yoon, 2014) y A Midsummer’s Fantasia (Jang Kun-Jae, 2014).

Algunas perlas cine-musicales en Canal Arte

La estupenda serie dedicada al cine europeo CineKino regresa al menos parcialmente al catálogo del Canal Arte, más concretamente sus capítulos sobre la historia del cine español, el cine británico, el suizo y los cines checo y eslovaco. También pueden recuperar la cinta ganadora del Premio del Jurado Joven ArteKino Summer survivors (2018), de la lituana Marija Kavtaradze, una road movie veraniega sobre la enfermedad psiquiátrica. Entre los documentales de temática cinematográfica, pueden echarle también un vistazo a los dedicados al director holandés Paul Verhoeven (Delicias turcas, Instinto básico) o a la actriz alemana Diane Kruger.

Ya en la versión francesa, los amantes de la música de cine pueden darse un festín con el concierto dedicado a Lalo Schifrin (1932), autor de la música de Misión imposible, en el que la Orquesta de Radio France interpreta algunos de sus temas más conocidos.

El estreno de la semana: 'The Fabelmans'

Spielberg no necesita que lo recomendemos, o tal vez sí: su vibrante West Side Story fue un importante e injusto pinchazo de taquilla y reconocimiento. The Fabelmans retoma el relato de E.T. sin extraterrestres ni naves espaciales: su propia familia y la autobiografía como futuro cineasta ocupan aquí el protagonismo en una equilibrada dosis de confesión, fabulación y recapitulación. Desanudado el dolor de la separación de los padres y conjugados los fantasmas de la identidad, al joven Steven le esperan Ford y el horizonte.