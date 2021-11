Todos los detalles del primer póster oficial de 'Spider-man: No Way Home'

Sony y Marvel siguen alimentando el monstruo del hype dando detalles a cuentagotas de Spider-man: No Way Home, la tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland. A falta de un segundo tráiler que desvele algo más de la trama (y si los otros Spiderman, como se especula, estarán en la cinta), este lunes hemos podido ver el primer póster oficial de la película que se estrena en cines el próximo 17 de diciembre.

La imagen ha sido compartida por las redes de Sony Pictures con el elocuente título de "El multiverso desatado", anunciando lo que está por venir. En ella vemos al trepamuros vistiendo una nueva versión del Iron-Spider que lució en Vengadores: Infinity War y determinados detalles nos dan pistas sobre los villanos a los que tendrá que hacer frente durante esta nueva aventura.

En primer término destacan los brazos mecánicos del doctor Otto Octavius, Dr. Octopus, al que ya vimos en el primer avance de nuevo interpretado por Alfred Molina (Spider-man 2); los remolinos de arena aluden al Sandman de Thomas Haden Church (Spider-man 3); los rayos amarillos al Electro de Jamie Foxx (The Amazing Spider-man 2); y finalmente podemos intuir la silueta del Duende Verde que se enfrentó al Spider-man de Tobey Maguire en Spider-man.

En la imagen promocional no hay ni rastro de las otras versiones de Peter Parker ni tampoco del Lagarto, aunque ya se ha confirmado su presencia en la cinta y de nuevo con la cara de Rhys Ifans (The Amazing Spider-man). Sería el quinto de los Seis Siniestros confirmado en la película, dejando abierta la puerta a la presencia de un sexto villano que podría ser el Buitre (Spider-man: Homecoming) o Mysterio (Spider-man: Far from home), ambos rivales de Tom Holland en las dos primeras entregas de la saga.