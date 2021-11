Disney+ Day en directo: novedades, anuncios y estrenos destacados

Disney festeja por todo lo alto el segundo aniversario de su plataforma de vídeo bajo demanda. La compañía del ratón, a través de sus redes sociales, está celebrando una jornada especial ofreciendo adelantos de muchos de los proyectos que están por venir, de marcas tan apreciadas como Marvel, Pixar o Star Wars.

Dos nuevas series de Pixar en 2022 y 2023

La factoría Pixar aportará dos nuevas series al catálogo de Disney+ en los dos próximos años. La primera versará sobre un mundo ya conocido, el de Cars. Será Cars on the road, de estreno en 2022. Ya en 2023 llegará Win or Lose, una nueva serie animada de la que muy poco se ha desvelado por el momento.

También están de regreso los personajes de Zootrópolis, en este caso como una serie que llegará a Disney+ en 2022 con el título de Zootrópolis+. Por su parte, Tiana, la serie musical sobre la princesa de Maldonia, se estrenará en la plataforma en algún momento de 2023. Una serie basada en Las crónicas de Spiderwick y la tercera temporada de High School Musical, El musical también están entre las novedades de la jornada.

¡Primeras imágenes de Moon Knight, She Hulk y Ms. Marvel!

Disney+ ha reservado para los suscriptores de la plataforma las primeras imágenes de las series que están por llegar del Universo Cinematográfico de Marvel. Un especial de 14 minutos sobre el presente y el futuro de las series del UCM ha revelado el aspecto de Oscar Isaac como Moon Knight, nos ha mostrado un vistazo de la She Hulk que interpretará Tatiana Maslani -con Mark Ruffalo retomando el papel de Bruce Banner/Hulk- y también a Iman Vellani, la nueva Kamala Khan/Ms. Marvel.

Han sido confirmadas las segundas temporadas de Loki y What if..., además de Echo, Iron Hearth, Agatha: House of Harkness (spin-off de Wandavision), Armor Wars y Secret Invasion. También llegarán a la plataforma las propuestas de animación X-Men'97 (continuación de la mítica serie animada), Spider-man: Freshman Year, I'm Groot y Marvel Zombies.

Del universo Star Wars apenas si hemos podido ver, a través de la app de Disney+, escenas tras las cámaras y arte conceptual de Kenobi, la serie que mostrará el destino del personaje interpretado por Ewan McGregor. Lo más llamativo es una pelea a sable láser entre Darth Vader y su antiguo maestro, aunque habrá que ver si llega a verse en la serie. Lo que sí está confirmado es que Hayden Christensen volverá para interpretar a Anakin Skywalker y su malvado alter ego.

'Sneakerella', una cenicienta moderna

El clásico cuento de Cenicienta recibe una importante vuelta de tuerca en Sneakerella, película original de Disney+ disponible a partir del 18 de febrero. Las zapatillas de tipo casual reemplazan al tradicional zapato de cristal en este cuento moderno. No será la única película Disney original que llegue al catálogo de streaming en 2022, pues en primavera Lisa Kudrow (Phoebe de Friends) encabeza el reparto de la comedia musical Better Nate than ever, con Aria Brooks, Michelle Federer, Rueby Wood, Norbert Leo Butz y Joshua Bassett.

¡Vuelven los rescatadores!

Pocos niños de los 80 y los primeros 90 no recordarán a Chip y Chop, las ardillas rescatadoras de Disney. 30 años después vuelven con Rescue Rangers, una película original de Disney+ que llegará en primavera al catálogo de la plataforma de vídeo bajo demanda.

Antes, en marzo, llegará una nueva versión de Doce en Casa (Cheaper by the Dozen), comedia de principios de los 2000 protagonizada por Steve Martin. Y en otoño será el turno de Hocus Pocus 2, la secuela de El retorno de las brujas con Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy. La nostalgia está de moda.

Por otro lado, del creador de Big Hero 6 llega Baymax!, una serie original de Disney+ sobre el achuchable robot cuidador convertido en héroe. Le veremos en el verano de 2022.

También hay novedades en el catálogo de National Geographic, con dos caras muy conocidas de la gran pantalla como protagonistas. Will Smith viajará hasta los confines de la tierra en Bienvenidos a la tierra, en streaming el próximo 8 de diciembre.

Por su parte, Chris Hemsworth, el Thor de Marvel, podrá a prueba los límites del potencial humano en Sin límites con Chris Hemsworth, que llegará ya en 2022.

Los Beatles llegan a Disney+

La plataforma ha presentado las primeras imágenes de The Beatles Get Back, una docuserie de tres episodios dirigida por Peter Jackson (El Señor de los Anillos) sobre la mítica banda británica. Estará disponible a partir del 25 de noviembre.

Por otro lado, ha anunciado para otoño de 2022 la producción de Desencantada, secuela de la película Encantada que precisamente ha llegado este 12 de noviembre al catálogo de Disney+. La cinta original, de 2007, contó con Amy Adams como la princesa Giselle, Patrick Dempsey y James Mardsen como el príncipe Edward.

Entre los primeros anuncios realizados por la compañía están la película de acción real de Pinocchio dirigida por Robert Zemeckis y con un reparto encabezado por Tom Hanks, Cynthia Erivo y Luke Evans y las voces de Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Kegan-Michael Key y Lorraine Bracco y una nueva entrega de la saga Ice Age, Ice Age: Las aventuras de Buck, disponible el próximo 28 de enero.

Finalmente, la compañía ha dado a conocer el que será su primer proyecto original en España: una serie sobre el emblemático diseñador Cristóbal Balenciaga. Balenciaga está creada por los ganadores de 12 premios Goya Jose Mari Goenaga, Jon Garaño y Aitor Arregi (La Trinchera Infinita, Handia, Loreak) junto a Lourdes Iglesias.

Disney+ ha entrado con fuerza en la batalla de las plataformas digitales y en apenas unos cuantos meses ha logrado codearse con otros gigantes del entretenimiento como Netflix, Prime Vídeo o HBO Max. Los contenidos originales de La Casa del Ratón y marcas tan potentes como Marvel, con el UCM al completo, Pixar o Star Wars han impulsado a la plataforma de streaming que ahora celebra su segundo aniversario expandiendo su universo con una importante batería de anuncios.

El Disney+ Day ha llegado además cargado de estrenos, con los lanzamientos de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, Jugle Cruise, Por fin solo en casa o la serie Dopesick, entre otros. La plataforma acompaña todas estas novedades con una oferta especial de suscripción mensual por 1,99 euros hasta el próximo 14 de noviembre.