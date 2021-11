¿Quiénes son Moon Knight, She Hulk y Ms. Marvel, protagonistas de las nuevas series del UCM?

Este viernes, con motivo del Disney+ Day, hemos podido ver un pequeño avance de los nuevos contenidos del Universo Cinematográfico de Marvel que llegarán próximamente a la plataforma de streaming de La Casa del Ratón. Aunque no se ha mostrado ningún tráiler completo de lo que está por llegar al UCM, sí que hemos tenido un primer vistazo a las versiones de acción real de Moon Knight, She Hulk y Ms. Marvel dentro del especial de Marvel con motivo de esta celebración.

Estos tres superhéroes serán los próximos en debutar en Disney+, que también ha confirmado los próximos estrenos de las segundas temporadas de Loki y What if..., Echo, Iron Hearth, Agatha: House of Harkness (spin-off de Wandavision), Armor Wars, Secret Invasion y las series de animación X-Men'97 (continuación de la mítica serie animada), Spider-man: Freshman Year, I'm Groot y Marvel Zombies.

¿Quiénes son los nuevos componentes del UCM?

Moon Knight, el Caballero Luna, debutó en los comics de Marvel en 1975 y se le describe como un antihéroe poseído por el espíritu del dios de la luna egipcio Khonshu. En la serie Marc Spector/Moon Knight, un ex marine con trastorno de identidad disociativo, será interpretado por el actor Oscar Isaac (que ya fue rival de los X-Men como el villano Apocalipsis). Ethan Hawke también tendrá un papel importante en la miniserie de seis capítulos que debe llegar a lo largo de 2022 al catálogo de Disney+.

🚨| Primeiro teaser oficial de "MOON KNIGHT"! pic.twitter.com/o8mXi3rf3S — Marvel Plus #DisneyPlusDay (@MarvelPlusBR) November 12, 2021

En los cómics, Jennifer Walters/She Hulk es una abogada capaz de convertirse en una versión más grande, verde y poderosa de sí misma a imagen y semejanza de su primo Bruce Banner. En 2022 el personaje dará el salto al UCM interpretado por Tatiana Maslany y con Mark Ruffalo retomando el papel de Profesor Hulk, tal y como lo vimos en Vengadores: Endgame. En la serie también aparecerán Tim Roth como la Abominación (al que ya pudimos ver con su nueva apariencia en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) y Jameela Jamil como Titania, antagonista de She Hulk.

Teaser oficial de SHE-HULK, da Marvel Studios #DisneyPlusDay pic.twitter.com/JtKU5VwX0K — Almanaque Disney (@almanaquedisney) November 12, 2021

Por último, Ms. Marvel nos presenta a la primera superheroína musulmana del UCM, Kamala Khan, interpretada por la joven actriz Iman Vellani. En los cómics Kamala Khan/Ms. Marvel adquiere sus poderes como inhumana tras exponerse a la niebla terrígena, ganando fuerza, elasticidad y capacidad para cambiar de forma. Kamala es una gran fan de la Capitana Marvel y de hecho la serie, de seis episodios, será la antesala de su encuentro en la película The Marvels.

¡BOOM! Un nuevo teaser de Ms.MARVEL de Marvel Studios presentado en el #DisneyPlusDaypic.twitter.com/yUBxcu6GRV — Cineverso.es (@CineversoASN) November 12, 2021

Estrenos, anuncios...

Disney + celebra una jornada muy especial con motivo del Disney+ Day, un evento repleto de estrenos y anuncios con los que conmemorar el segundo aniversario de la plataforma de vídeo bajo demanda de La Casa del Ratón. La compañía muestra a través de sus redes sociales todo lo nuevo que está por llegar a su catálogo, que cuenta con marcas tan potentes como Pixar, Marvel y Star Wars. El Disney+ Day ha llegado además cargado de estrenos, con los lanzamientos de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, Jugle Cruise, Por fin solo en casa o la serie Dopesick, entre otros. La plataforma acompaña todas estas novedades con una oferta especial de suscripción mensual por 1,99 euros hasta el próximo 14 de noviembre.