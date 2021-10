'Lightyear': primer avance de la esperada precuela de 'Toy Story'

Toy Story abrió, en 1995, una puerta que a día de hoy sigue ofreciendo momentos memorables a los aficionados al cine de animación. El primer largometraje de Pixar, la primera cinta animada completamente con efectos digitales en la historia, fue el punto de partida de una compañía responsable de joyas como Monstruos S.A., Buscando a Nemo, Ratatouille, Up, Coco o la más reciente Soul. Y también el origen de una saga inolvidable sustentada en la amistad de sus protagonistas, los enemigos íntimos Woody y Buzz Lightyear.

Casi 30 años después el guardián espacial estará de vuelta en las pantallas de todo el mundo. O más bien el héroe que inspiró al juguete que cobraba vida en la cinta animada de John Lasseter. Este miércoles Disney y Pixar presentaron las primeras imágenes de Lightyear, una película que se estrenará en cines en el verano de 2022.

El tráiler, ambientado con el mítico Starman de David Bowie, muestra al personaje viajando al espacio, encontrándose con un curioso gato robótico y finalmente hallando el icónico traje de Guardián Espacial que ya conocemos de la saga Toy Story. Nuevos personajes y aventuras aguardan a Buzz Lightyear en un avance que culmina con su célebre frase: "Hasta el infinito...".

Chris Evans, el Capitán América del Universo Cinematográfico de Marvel, presta su voz a Buzz en la versión original: “La expresión 'un sueño hecho realidad' se oye mucho, pero nunca había significado tanto para mí”, dice Evans. “Todos los que me conocen saben que me apasionan las películas de animación. Todavía no me creo que vaya a formar parte de la familia Pixar y trabajar con unos artistas que tienen un talento increíble y cuentan historias como nadie sabe hacerlo. Verlos trabajar es pura magia. Me pellizco todos los días para convencerme de que no estoy soñando”.

Angus MacLane, director ganador del premio Annie y veterano animador de Pixar, que codirigió Buscando a Dory en 2016, es el director de Lightyear. Galyn Susman (Corto Toy Story: El tiempo perdido) es el productor.