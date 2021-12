Javier Bardem, 'Madres Paraleas' y Alberto Iglesias, nominados a los Globos de Oro 2022

Madres paralelas de Pedro Almodóvar, nominada al Globo de Oro a la mejor película en habla no inglesa, Javier Bardem, que opta al premio al mejor actor protagonista en una película dramática por Being the Ricardos, y Alberto Iglesias, candidato al galardón a la mejor música por la banda sonora de Madres paralelas, están entre los nominados a los Globos de Oro 2022. La ceremonia de entrega de la 79ª edición de los premios que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) se celebrará el 9 de enero de 2022.

Bardem, que consigue así su quinta nominación a estos premios, competirá por el Globo de oro con Benedict Cumberbatch, nominado por El poder del perro; Will Smith, candidato por El método Williams; Mahershala Ali, nominado por El canto del cisne y Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth. El actor español ya cuenta en su palmarés con un Globo de Oro, al mejor actor de reparto, por su papel en 'No es país para viejos' de los hermanos Coen.

Por su parte, Madres paralelas de Almodóvar competirá por el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa con Compartimento Nº 6 de Juho Kuosmanen (Finlandia), Drive My Car de Ryûsuke Hamaguchi (Japón), Fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino (Italia) y A Hero de Asghar Farhadi (Irán).

Novena nominación para Almodóvar

Esta es la novena nominación para Almodóvar que ya optó a este galardón con sus filmes Mujeres al borde un ataque de nervios, Tacones lejanos, Todo sobre mi madre, Hable con ella, Volver, Los abrazos rotos, La piel que habito y Dolor y gloria. En dos ocasiones el manchego se alzó con el premio, en la ceremonia de 2000 por Todo sobre mi madre, y dos años después, en 2003, por Hable con ella.

Alberto Iglesias compite por el premio a la mejor banda sonora con Hans Zimmer por Dune, Germaine Franco por Encanto, Alexandre Desplat, nominado por La crónica francesa, y con Jonny Greenwood, candidato por El poder del perro. Esta es la segunda nominación a los Globos de Oro para el compositor español, que ya fue candidato al premio en 2008 por la música de Cometas en el cielo.

Helen Hoehne, presidenta de la HFPA, fue la encargada de dar paso al rapero y actor Snoop Dog para anunciar desde el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California) los candidatos de una edición que ha estado en el aire hasta hace pocos meses.

La propia organización anunció que los premios de 2022 quedaban cancelados tras la polémica desatada por las acusaciones vertidas sobre la HFPA por la de falta diversidad entre sus miembros y sus prácticas poco éticas. No fue hasta el pasado mes de octubre cuando se confirmó que sí habría premios y que la gala, que aún no tiene ninguna televisión que la retransmita en Estados Unidos tras la renuncia de la NBC, se celebraría en enero.