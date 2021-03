La octava vez de Glenn Close y otras preguntas sobre los Oscar

Mank, la cinta en la que David Fincher recrea la gestación de Ciudadano Kane, encabeza las nominaciones a los Oscar con diez candidaturas, pero la superioridad numérica no implica necesariamente que parta como favorita en la ceremonia prevista para el 25 de abril. Nomadland, la película de la temporada, vencedora en los festivales de Venecia y Toronto, en los Globos de Oro y los Critic’s Choice, le sigue con seis opciones, las mismas que han conseguido otros cuantos títulos: Sound of Metal, Minari, El padre, Judas and the Black Messiah y El juicio de los siete de Chicago.

La Academia de Hollywood selecciona por primera vez en su historia, al mismo tiempo, a dos mujeres en la categoría de dirección. Chloé Zhao, la responsable de Nomadland, y la inglesa Emerald Fennell, revelada con su comedia negra Una joven prometedora, compiten por la estatuilla con Lee Isaac Chung (Minari, otra de las sensaciones recientes), Fincher (Mank) y el danés Thomas Vinterberg (Otra ronda).

Las apuestas contemplan que Chadwick Boseman podría sumarse a la lista de actores que han ganado el Oscar de forma póstuma y seguir la estela de Peter Finch o Heath Ledger por su papel en La madre del blues. La estrella de Black Panther, que falleció en agosto, tendrá no obstante una competencia fuerte, entre ellos el inmenso Anthony Hopkins (El padre) y Gary Oldman (Mank). Dos rostros más conocidos por sus trabajos en las series The Walking Dead y The Night Of, respectivamente, Steven Yeun y Riz Ahmed, completan el quinteto por sus papeles en Minari y Sound of Metal.

En el apartado de actriz protagonista la pelea parece más reñida: las quinielas daban por ganadora hace unas semanas a Frances McDormand, el alma de Nomadland, que conquistaría así su tercer Oscar tras Fargo y Tres anuncios en las afueras. Carey Mulligan apuntaba con fuerza por Una joven prometedora, un papel respaldado con el Critic’s Choice, pero el Globo de Oro a la mejor actriz de drama a la cantante Andra Day por Los EEUU contra Billie Holliday ha vuelto impredecible y más interesante la carrera. Junto a estas tres intérpretes entran también en la categoría de mejor actriz protagonista en los Oscar Viola Davis (La madre del blues) y Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer).

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah, su segunda nominación tras Déjame salir) es el actor de reparto más distinguido en esta extraña temporada. Su compañero en Judas..., Lakeith Stanfield, Sacha Baron Cohen (El juicio de los siete de Chicago), Paul Raci (Sound of Metal) y Leslie Odom Jr. (Una noche en Miami) son los otros aspirantes a la estatuilla.

Entre las candidatas como mejor actriz de reparto están Youn Yhu-jung (Minari), Olivia Colman (El padre), Amanda Seyfried (Mank) y Maria Bakalova (por la secuela de Borat). Aquí, la Academia puede saldar una deuda histórica con Glenn Close, que alcanza su octava nominación, hasta ahora sin premio, y lo hace por Hillbilly, una elegía rural, una película que no ha suscitado demasiado entusiasmo.

Tras triunfar en los Premios del Cine Europeo y en los César, Otra ronda, de Thomas Vinterberg, se disputará el Oscar a la mejor película internacional con la bosnia Quo Vadis, Aida?, la rumana Collective, la tunecina The Man Who Sold His Skin y Better Days, de Hong Kong. La voz humana, de Almodóvar, no se hizo al final con la nominación al mejor corto de ficción, aunque sí habrá representación española en los Oscar: Sergio López-Rivera (maquillaje) y Santiago Colomo (efectos especiales). Otra curiosidad de estas nominaciones: tras el Globo de Oro, Laura Pausini opta a su primer Oscar por la canción Io Si, de la película La vida por delante.