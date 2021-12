Recuerdos, amor y acción en el nuevo avance de 'Matrix resurrections'

Faltan algo menos de tres semanas para que la cuarta película de la saga Matrix llegue a las salas españolas y este lunes hemos podido ver un nuevo avance de lo que nos espera en el cine el próximo 22 de diciembre. El segundo tráiler de Matrix resurrections pone el foco en los recuerdos de Neo (Keanu Reeves) y su relación con Trininy (Carrie-Anne Moss), además de mostrar una pequeña pincelada del espectáculo visual que promete ofrecer la cinta dirigida por Lana Wachowski, que aspira a ser digna sucesora de la rompedora saga original.

Los guiños a la primera Matrix son constantes, pero una frase -del nuevo personaje interpretado por Jessica Henwick- deja claro que no veremos una nueva versión de la misma historia: "para ser un déjà vu, no se parece en nada. A lo mejor no es la historia que creemos".

En este avance tenemos a Neo, confundido pero que poco a poco parece recordar lo vivido en la saga original; a Trinity, con un papel que se presenta como fundamental para la trama; y a un joven Morfeo con el físico de Yahya Abdul-Mateen III. También una envejecida Jada Pinkett Smith, una pista de que el tiempo ha pasado en el mundo exterior. Y a nuevas incorporaciones, además de la citada Henwick, como Neil Patrick Harris (Cómo conocí a vuestra madre) y Jonathan Groff como el nuevo gran villano de la cinta.

Matrix resurrections llegará a los cines el próximo miércoles 22 de diciembre para despejar todas las incógnitas de los fans de la saga, con las entradas ya disponibles en preventa. El bucle continúa.