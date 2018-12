Cómo revivir a Mary Poppins en cinco pasos

La película Al encuentro de Mr. Banks (John Lee Hancock, 2013) recreaba las complicadas negociaciones entre Walt Disney y la escritora P. L. Travers para llevar a la pantalla el personaje de Mary Poppins. La escritora temía que el padre de Mickey Mouse hiciera una adaptación descafeinada y simplona de sus novelas, consideraba la elección de Dick Van Dyke un tremendo error de casting y se escandalizaba cuando Disney sugería recurrir a la animación en algunas escenas... Sus exigencias y observaciones sobre el proyecto exasperaron tanto al amigo Walt que se dice que el estudio no invitó a Travers al estreno, y que ésta acabó reclamando su derecho a asistir. ¿Habría aprobado la escritora, fallecida en 1996, que su amada niñera regresara con otra película más de medio siglo después de la primera? Sea como fuere, la nueva Mary Poppins llega este viernes a las salas. Prepárense: las cometas van a volar de nuevo.

¿Acierto o sacrilegio? Sí, esa institutriz que vuela con ayuda de su paraguas atraviesa otra vez los cielos de Londres. Una continuación del clásico de 1964 parecía toda una profanación, pero la crítica ha sucumbido a los encantos de la secuela. El American Film Institute y la National Board of Review han incluido El regreso de Mary Poppins en la lista de las mejores películas del año. Y el largometraje opta a cuatro Globos de Oro, entre ellos el de mejor comedia o musical. Era una apuesta arriesgada, pero nadie se ha rasgado las vestiduras con el resultado.

¿Tiene un musical? Llame a Rob. Más concretamente a Rob Marshall (Madison, Wisconsin, 1960), que pese a no estar a la altura de los referentes de los que parte -Bob Fosse, Stephen Sondheim- en filmes como Chicago o Into the Woods, se ha convertido en el mayor especialista actual en el género. Lo sorprendente es que el director de Nine, que prepara una nueva versión de La sirenita, afronta aquí su primer musical concebido originalmente para el cine, ya que todos sus proyectos anteriores eran adaptaciones de éxitos teatrales. Cuando a Marshall le ofrecieron el encargo se estremeció: Mary Poppins, dice, fue "la primera película que vi de niño y marcó el inicio de mi pasión por el cine de aventuras y fantasía y por los musicales".

Emily Blunt, la heredera. Aceptar un papel tan icónico como el de Mary Poppins, a quien todos los espectadores asocian a Julie Andrews, podía haber supuesto todo un descalabro en la carrera de cualquier actriz. Pero Emily Blunt (Roehampton, Londres, 1983) ha salido reforzada del envite. La intérprete de Sicario o La chica del tren es candidata al Globo de Oro, al premio del Sindicato de Actores (donde ha desbancado a aparentes favoritas como Nicole Kidman y hace doblete: opta también en la categoría de actriz secundaria por Un lugar tranquilo) y su nombre suena fuerte para las nominaciones al Oscar. Blunt está arropada por un sólido reparto: Lin-Manuel Miranda -que tras triunfar en Broadway con In the Heights o Hamilton tiene aquí su mayor oportunidad en el cine-, Emily Mortimer, Ben Wishaw, Julie Walters, Colin Firth y Meryl Streep secundan a la niñera más famosa del cine. Y El regreso de Mary Poppins trae dos cameos muy celebrados por los admiradores de Disney: Angela Lansbury... y el mismísimo Dick Van Dyke.

Otros tiempos, el mismo mensaje. Han transcurrido décadas desde la primera historia -ahora son los años de la Gran Depresión- y el pequeño Michael Banks es ya un hombre adulto (al que interpreta Ben Wishaw), padre de tres hijos, que ha perdido a su esposa y de paso cualquier atisbo de ilusión. Todo cambia cuando en las vidas de Michael y de su hermana Jane (Emily Mortimer) irrumpe de nuevo Mary Poppins. Para Marshall, la película trata "sobre recuperar al niño que llevamos dentro y tener esperanza en un momento muy complicado. Me parece muy oportuna teniendo el cuenta el clima actual que impera en el mundo".

Con un poco de azúcar (o de música). Uno de los hallazgos que hizo inmortal la primera Mary Poppins fue la emocionante banda sonora que compusieron los hermanos Richard y Robert Sherman. El músico Marc Shaiman y el letrista Scott Wittman se han encargado de esta segunda parte y han creado nueve canciones para la ocasión. Los productores afirman que los nuevos temas poseen "melodías pegadizas", "encanto" y "una poesía preciosa". ¿Será cierto?