Primer avance de 'Us', la nueva película de Jordan Peele

Jordan Peele, director de Déjame salir (Get out), una de las películas más impactantes y desasosegantes de los últimos años, se propone seguir angustiando a los espectadores con su nuevo proyecto, Us, que no llegará a los cines hasta marzo pero del que ya podemos ver un primer avance.

Lupita Nyong'o y Winston Duke encarnan a la pareja protagonista, que en plena escapada familiar es atacada por un monstruo terriblemente familiar. Como dice uno de los hijos de la pareja en el tráiler, "es nosotros". Elisabeth Moss (conocida por El cuento de la criada) y Tim Heidecker también intervienen en el filme, que llegará a los cines españoles en marzo.

Peele, ganador de un Oscar al Mejor Guión Original por Déjame salir, ha creado en Us una mitología de monstruos que pretende incluir en varios proyectos posteriores que tiene ya en mente. Si en Déjame salir el componente social era uno de los pilares de la historia, aquí el director ha preferido decantarse por un terror más puro, por así decirlo, aunque haya mucho de crítica social en esta historia y aunque los monstruos no estén fuera, sino dentro de nosotros.