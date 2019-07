El récord de 'Vengadores Endgame': ya es la película más taquillera de la historia

Por los pelos, pero lo consiguió. Vengadores: Endgame ha superado a Avatar como la película más taquillera de la historia, sin contar la inflación, un récord más para este filme que culmina un ciclo de 23 películas de narrativas entrelezadas que arrancó en 2008 con Iron Man.

Endgame ha alcanzado este fin de semana los 2.790,2 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, una cifra con la que superó los 2.789,7 millones de Avatar.

"A los fans más grandes del universo, desde el fondo de nuestro corazón, gracias", dijeron en Twitter los hermanos Anthony y Joe Russo, directores de Infinity War (2018) y Endgame (2019).

To the greatest fans in the universe, from the bottom of our hearts, thank you... https://t.co/MRKEKaKvVW

"Una enorme enhorabuena a los equipos de Marvel Studios y Walt Disney Studios, y gracias a los fans en todo el mundo que elevaron a Vengadores: Endgame a estas históricas alturas", afirmó en un comunicado el presidente de Disney, Alan Horn.

El récord fue anunciado el sábado por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, durante la Comic-Con de San Diego, donde la compañía anunció sus planes para un futuro ya sin los Vengadores.

La marca obtenida por Endgame se refiere a términos absolutos de taquilla y no tiene en consideración la variación de precios con el paso del tiempo.

Por ejemplo, en la clasificación de películas más taquilleras contando la inflación, un dato que permite una comparación más ajustada entre filmes de diferentes épocas, Lo que el viento se llevó (1939) encabeza este listado en EEUU y Canadá con Endgame en el decimosexto lugar, según Box Office Mojo.

La gloria para la última entrega de los Vengadores podría, sin embargo, ser efímera, ya que James Cameron está preparando cuatro secuelas de Avatar (2009) y es probable que antes de lanzar la primera de ellas se reestrene la cinta original y pueda, así, volver a lo más alto.

To @JimCameron- you're a monumental reason why we fell in love with film in the first place. Thank you for always inspiring us and opening the world’s eyes to what’s possible. We can’t wait to see where you take us next... pic.twitter.com/nrOqKVjGFa