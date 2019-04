'Vengadores Endgame': El final del infinito

Habrá más películas, más series y por supuesto muchos más cómics, pero Vengadores: Endgame marca un punto y aparte en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), una aventura colosal que comenzó hace algo más de una década con la primera Iron Man.

Los hermanos Anthony y Joe Russo, que ya dirigieron El soldado de invierno, Civil War e Infinity War, firman el episodio 22º de una serie desarrollada en torno a la búsqueda de unos poderosos artefactos conocidos como las Gemas del Infinito.

Aunque en realidad, por más que desde Marvel hayan bautizado este ciclo de películas, a la manera nórdica, como la Saga del Infinito, las gemas no son más que el macguffin de una historia que, como todas las buenas historias, tiene más que ver con los personajes que la protagonizan que con aquello que persiguen.

Por eso los mejores títulos de esta serie son los que ponían el foco en los personajes (su construcción, su evolución) y las dinámicas entre ellos (el grupo de Vengadores iniciales es un acierto de escritura, dirección y casting) y las más flojas las que les dejaban a un lado en favor de peleas y pirotecnia (La era de Ultrón).

Las noticias sobre la finalización de los contratos de varios de los actores protagonistas indican que algunos de estos héroes tan queridos por los espectadores de todo el mundo se despiden ahora de la pantalla. Puede que no sobrevivan al segundo asalto del combate contra Thanos (por mucho que en el mundo de los superhéroes, para bien o para mal, nadie muera nunca para siempre) o que desaparezcan del MCU para regresar, o no, dentro de un tiempo, con otro rostro. Por eso, al margen de su título y de su trama, esta Endgame llega a las salas envuelta en un halo de despedida.

'Infinity War'

Pocas veces se ha visto en pantalla una derrota tan rotunda como la que cerraba Infinity War. La mitad de la población sintiente del Universo reducida a cenizas con un chasqueo de los dedos de Thanos enfundados en el Guantelete del Infinito. Medio Universo pulverizado porque los héroes no fueron capaces de evitar que el titán loco, como se le conoce en los cómics, se hiciese con las seis gemas.

En la humanidad de estos héroes reside la clave de su fracaso. "No negociamos con vidas", dice el Capitán América. Pero Thanos sí. Star-Lord no mata a Gamora, clave de la Gema del Alma, y su rabia frustra el ataque a Thanos; Wanda no destruye (a tiempo) la de la Mente y a Visión con ella; Loki entrega a Thanos el Teseracto (la del Espacio) para salvar a Thor y el Doctor Strange hace lo propio con el Ojo de Agamotto (la del Tiempo) a cambio de la vida de Iron Man.

Quizás la acción de Strange sea la menos altruista de todas. No en vano conoce cuál es el único futuro posible (de entre los más de 14 millones que ha visitado) en el que derrotan a Thanos, así que es probable que para llegar ahí fuera necesario acallar primero a la mitad del Universo.

'Vengadores Endgame'

Strange es también el que, antes de perecer, justifica ante Stark la entrega de la gema del Tiempo. "Estamos ahora en la partida final", el Endgame del título, una palabra por cierto empleada con frecuencia en los cómics –no solo de Marvel, también de DC– para las entregas finales de series icónicas.

La frase del hechicero sirve además de eco de una similar que pronuncia Stark en La era de Ultrón cuando la derrota parece inevitable. Rogers le responde que unidos podrán ganar, a lo que el multimillonario replica que aun así perderán. "Entonces también eso lo haremos juntos", zanja el Capitán América.

La rivalidad entre Tony Stark y Steve Rogers

Stark y Rogers son los dos ejes en torno a los que se alinean el resto de personajes, dos caracteres opuestos pero complementarios (el pesimista, arrogante y egocéntrico y el optimista humilde que sabe que el grupo es más que la suma de sus individuos) cuya rivalidad se remonta a su primera aventura juntos (Los Vengadores), estalla en Civil War y sigue en Infinity War pendiente de resolución.

Esa "partida final" no es el único eco en Endgame, cuya promoción insiste en una idea, "vengar a los caídos", que remite a algo que decía Iron Man en Los Vengadores: "Si no podemos salvar la Tierra, la vengaremos".

¿Qué se sabe de la trama de 'Endgame'?

Por suerte para quienes prefieran disfrutar de Endgame sin espoilers, no hay demasiadas certezas, salvo que los tráilers y las imágenes publicadas sugieren viajes en el tiempo y una vuelta a los Vengadores fundacionales: Iron Man, Capitán América, Bruce Banner (¿con o sin Hulk?), la Viuda Negra, Ojo de Halcón y Thor. Junto a ellos, Ant-Man, Rocket, Nebula o la última incorporación al MCU, la Capitana Marvel, la más poderosa de este grupo de héroes y a la que Nick Furia lanza un grito de ayuda antes de desaparecer.