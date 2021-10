Psicópatas con superpoderes

La ficha 'Marvel Héroes. El asombroso Spiderman, 7: Matanza máxima'. VVAA. Panini. 736 páginas. 49,95 euros.

Todo empezó en la década de 1980, cuando un lector envió a Marvel una propuesta para cambiarle el uniforme a Spiderman. Puesto que el personaje está relacionado con las arañas, al aficionado le pareció que un traje negro tendría algo más de sentido que uno azul y rojo.

Jim Shooter, el entonces director editorial, vio que la idea tenía su punto, así que, aprovechando el evento Secret Wars, el Hombre Araña vino del espacio vestido de negro y blanco, con una curiosa tela maleable que se encontró en el mundo del Todopoderoso.

Más tarde, resultó que lo que se había puesto encima no era un tejido, sino un alienígena capaz de cambiar de forma y establecer una relación simbiótica con su huésped, y el extraño ser se enfrentó con Spiderman a vida o muerte en los primeros compases de la cabecera Web of Spider-Man. Al bicho se le dio por muerto, pero, siendo esto el universo Marvel, nada permanece demasiado tiempo en su tumba. De modo que el simbiote (que así se llama en los tebeos) reapareció, se buscó otro huésped y, los dos juntos, acabaron convirtiéndose en el villano Veneno.

Un poco después, de Veneno surgiría un engendró todavía más psicópata y violento, adecuadamente llamado Matanza. El primero es negro y blanco y bastante tocho, el segundo es más delgado, rojo, con ribetes negros, una especie de hilos por todas partes y una boca que deja los colmillos de Veneno como simples dientes de leche.

Los dos personajes tuvieron un momento de gloria en los noventa, en una serie de arcos argumentales como el famoso Matanza máxima, recogido en el tomo homónimo de la colección Marvel Héroes, en el que avanza la recuperación de las aventuras de Spiderman de aquellos años.

Van los números 366 a 380 de The Amazing Spider-Man, el Annual 27, los números 1 y 2 de Spider-Man Unlimited, los Web of Spider-Man 101 a 103, los 35 a 37 de Spider-Man y los 201 a 203 de The Spectacular Spider-Man, con una nómina de autores entre los que destacan los guionistas David Michelinie y J. M. De Matteis y los dibujantes Sal Buscema y Mark Bagley.