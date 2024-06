Servir y proteger

La ciudad de Neopolis respira vida, no hay lugar ni rincón donde no podamos ver a alguno de sus habitantes. Pero este hecho no tiene nada de especial si la comparamos con alguna de las grandes urbes que pululan a lo largo y ancho del globo terráqueo, ya sean Tokio, New York o Madrid.

Ficha Top Ten Guion: Alan Moore Dibujo: Gene Ha Tapa dura Color 352 págs. 42 euros ECC Ediciones

Entonces, ¿qué es lo que hace tan especial a esta ciudad?

Pues, nada más y nada menos que una población de lo más peculiar, ya que todos y cada uno de ellos, hombres, mujeres, niños… y hasta ratones y gatos, tienen superpoderes…

Sí, en efecto, todos y cada uno de las especiales cualidades que conocemos ya al haber consumido cómics protagonizados por estos personajes tan especiales, y algunos más, van a protagonizar esta apasionante miniserie creada por un genio del cómic como el guionista británico Alan Moore, que al crear el sello ABC demostró que puede tocar cualquier tema, y crear historias comerciales con una calidad extrema, jugando con los tópicos del género, y creando un dramatis personae que nos gana desde las primeras viñetas de este apasionante cómic en el que se mezclan las capas y mallas con una estructura a lo 'Canción triste de Hill Street', la célebre serie policiaca creada por Steve Bochco.

Y es que, aunque no lo parezca, aquí lo de menos son las cualidades sobrehumanas del elenco coral, de los agentes de policía que trabajan en esta comisaría, ya que tras esos coloridos uniformes y aspectos se esconden personas, con problemas tan cotidianos como un tener que cuidar a un anciano padre con alzeimer, buscar una pareja pese a tu peculiar aspecto u ocultar tu verdadera identidad sexual.

Durante doce apasionantes entregas, Moore y Gene Ha conjugan sus talentos, y he de confesar que aquí el dibujante realizó el trabajo de su vida, ya que conociendo cómo son los guiones del inglés, tan solo hay que detenerse en cada viñeta para percatarse de detalles que, a primera vista pueden pasar desapercibidos, como la fantasmal presencia de Oscar Wilde o un cuadro de estilo cubista que representa a un famoso cuarteto de héroes, por citar tan solo dos.

La recién llegada y novata Toybox, el aparentemente rudo y arisco Jeff Smax, Pavo Real, el capitán Traynor, Jack Fantasma, Chica Uno, Peter Calambres, Diablo Polvoriento, Kemlo César, Irma Geddon, Peregrina… Ellos son algunos de los agentes que van a protagonizar casos como el de los asesinatos de Libra, un escurridizo psicópata que descabeza a sus víctimas, o el asesinato de un auténtico dios nórdico, o lidiar con el colosal y monstruoso progenitor de un tipo llamado Gorgah…

En fin, lo habitual en una comisaría de policía, mil y un problemas y conflictos, pero mezclado con un colorido universo de hombres y mujeres que viste capa y mallas.

Y es que no siempre un gran poder conlleva una gran responsabilidad…