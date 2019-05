La ficha 'Marvel Gold. Los Vengadores: ¡Vengadores, reuníos!'. VV. AA. Panini. 592 páginas. 44,95 euros.

La nostalgia vende. Vean si no cómo ha crecido la línea de reediciones de Panini en los últimos años. Aquellos cómics destrozados, que atesorábamos como oro en paño, los tenemos hoy disponibles en múltiples formatos, y no dejan de aparecer una y otra vez en librerías. Aquí tienen, por ejemplo las historietas de Los Vengadores de la década de 1970, los de las Grandes Sagas, recuperados no hace tanto en tomos de la colección Marvel Gold y vueltos a publicar en libros aún más gruesos, ahora encuadernados en pasta dura, como este ¡Vengadores, reuníos! que cubre el final de la etapa de Steve Englehart y el comienzo de la de Jim Shooter, y que, no por casualidad, ostenta la misma portada del primer tebeo de la vieja serie de Cómics Forum.

En el apartado creativo, el volumen presenta la llegada de uno de los dibujantes más importantes de la historia de la franquicia, George Pérez, que crece exponencialmente a lo largo de estas páginas, especialmente porque encuentra en Pablo Marcos un entintador mucho más adecuado que Vince Colleta.

Terminado el largo culebrón de Mantis, Englehart nos depara aún historietas tan recordadas como la saga de la Corona Serpiente, con sus distintas líneas temporales y su amplio elenco de personajes, y Gerry Conway es el guionista más destacado de los que preceden la llegada de Shooter. Lo mejor de este último está por llegar, pero ya se ven destellos de su genio en los episodios de Gravitón, el Segador y Ultrón.

En otro orden de cosas, personajes tan queridos como la Bestia, el Hombre Maravilla o Yocasta se suman en estas páginas, y la formación del supergrupo sufre una remodelación en el emocionante número 150, que da título a la recopilación. En resumen, van aquí los números 137 a 163 de The Avengers (1975-1977), más el Annual 6 (1976) y el Super-Villain Team-Up 9 (1976), con numerosos extras, y, además de los artistas citados, encontramos otros como Don Heck, George Tuska, John y Sal Buscema o un estupendo Jack Kirby, que firmó portadas en su regreso a Marvel.