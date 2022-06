Un borrón azul y rojo

Desde su nacimiento, en el ya lejano 1933, la llegada a las viñetas del Hombre de Acero supuso un antes y un después en el formato de los comic-books norteamericanos. Él fue el primero, aquel al que se bautizó con el término de “superhéroe”.

Estoy seguro que ni Jerry Siegel ni Joe Shuster, los padres de la criatura, imaginaron en su momento que casi desde su nacimiento, éste ya era inmortal, y que se haría un espacio en el imaginario de miles, millones de lectores que desde entonces han seguido sus aventuras…

¿Pero quién es Superman?

En este nuevo volumen editado por ECC, titulado Superman Red and Blue, es probable que encontremos la respuesta, ya que tras esa pregunta se esconden un alienígena, el hijo de un granjero, un exitoso periodista y el máximo adalid de la humanidad, aquel que se encarga en todo momento de defendernos de cualquier ataque, conflicto, catástrofe… Incluso de bajar a un gatito de un árbol.

A lo largo de treinta historias, firmadas por algunos de los más talentosos nombres de la industria del cómic norteamericano, viajaremos en el tiempo para acompañar a ese bebé que surcó las estrellas, sin saber dónde se dirigía, y vislumbrando en lo profundo del espacio una estrella, brillante, con la que tendría una especial relación, ya que le proporcionaría sus extraordinarios poderes. Así nos lo narra Mark Buckingham (Fábulas) en ‘Sol rojo, punto azul’.

Pero también seremos testigos del papel del personaje como referente para otros, como en ‘La escuela de los chistes malo’, historia firmada por Marguerite Bennet y Jill Thompson, en la que la mera presencia de un joven Clark hará que las cosas cambien, para bien, en la escuela a la que asiste junto a otros niños.

Y ese hecho sucede gracias a una pareja que tuvo la inmensa suerte de encontrarse en su camino con una extraña nave estrellada que contenía un hermoso bebé en su interior al que, a lo largo de los años que pasaron, educaron con valores sencillos, aprendidos en una vida en los campos de Kansas, que marcaron a fuego la manera de ser de este boy scout superpoderoso que, tras unas gafas, escondía su reverso poderoso.

Momentos cotidianos, como los pasados por Martha Kent junto a sus amigas en un café en el relato titulado ‘Nuestro’, en los que Steven Seagle (Es un pájaro…) y Duncan Rouleau nos muestran como esta mujer es la mayor, y mejor, defensora de su hijo, el aparentemente apocado Clark.

Pero en este viaje también tendremos la oportunidad de viajar a otras tierras, donde existen otros superhombres que también lucen una ‘S’ en el pecho, como Val-Zod en Tierra 2. Él también lucha contra las injusticias, en este caso representadas por el peligroso Prometeo, al que plantará cara junto a su fiel Perro humanoide Krypto. Chuck Brown y Denys Cowan (Question) firman su enfrentamiento en ‘Hacia la Zona Fantasma’.

Un buen puñado de historias que reflejarán a la perfección el eterno cara a cara entre Superman y su mayor enemigo, el multimillonario y mente del mal, Lex Luthor. Aunque éste, por desgracia, no es el único villano de su particular galería, ya que también se cruzará en su camino con el letal Superman Ciborg, Toyman… Y tantos otros.

Aunque tal vez los relatos que más profundo nos llegan son los narrados por esos ciudadanos de a pie que alguna vez tuvieron la suerte de cruzarse con Superman, como es el caso de un médico llamado Charles Miles, el cual tiene una muy especial relación con el superhombre, ya que ambos se deben varios ‘favores’. Así nos lo narran Brandon Thomas y Berat Pekmezcl. Así lo veremos en ‘El hombre más salvado’.Y así podrían continuar a lo largo de los treinta relatos contenidos en este tomo, en los que todos están salpicados por esos dos principales colores que identifican a la perfección a este personaje, el azul y el rojo. A ellos se suman un buen puñado de pin ups, magníficas ilustraciones que viene firmadas por reconocidos nombres de las viñetas.

Para todos aquellos que seáis fans, seguidores de Superman, ésta va a resultar una gratificante experiencia, ya que todos los perfiles de éste, y los que le rodean, se encuentran representados a la perfección. Aunque un servidor, si me lo permitís, se queda con una pequeña gran joya incluida entre estas historias. Su título es ‘Generaciones’ y viene firmada por un autor que es capaz de reflejar en su obra momentos de hiper violencia para, a continuación, tocaros la fibra más sensible y conseguir emocionarnos. Su nombre es Daniel Warren Johnson (Wonder Woman: Tierra muerta), y su mera presencia en esta compilación es motivo de sobra para que la disfrutéis.

No hace falta que miréis al cielo buscando aquel que parece un pájaro o un avión. Tan solo leed sus aventuras contenidas en este especial volumen.