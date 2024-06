No hay futuro

Siempre es una magnífica noticia el nacimiento de una nueva editorial, y en este caso por doble (o triple) motivo, ya que la sevillana Mondo Cane Books comienza su catálogo con dos obras imprescindibles para todo buen amante del noveno arte.

Y lo hace terminando una cuenta atrás que nos ha tenido pendientes de cualquier noticia sobre su nuevo cómic, ya que cada vez que del genio de Irra surge una novedad como, en este caso, la primera parte de su Perros Atados, un impulso irrefrenable nos hace correr hacia la librería más cercana, ya que con el tiempo nos hemos convertido en yonquis de sus propuestas, siempre tan personales, que no dejan impasible a nadie, y poco recomendables para los débiles de corazón.

En esta ocasión, el autor nos agarra con fuerza y lleva a un futuro no demasiado lejano, y no por ellos menos estremecedor. En el año 2079, la enorme e invisible garra del imperio norteamericano ha conquistado prácticamente todo el globo, rebautizando a nuestro país como New Spain.

El argumento nos lleva, cómo no, al sur del país, una zona bautizada como ‘Distrito sur’ donde la supervivencia es una tarea diaria, ya que la pobreza y el crimen se dan la mano.

En el centro del lugar se erige, como un bastión del Mal, la Torreta, una enorme edificación en la que se ha erigido un cruel sistema de castas. En lo más bajo de ésta, los perdedores, aquellos que no tienen nada ni nadie por quienes vivir, y se han convertido la mayoría en fieles servidores de los ocupantes de los dos niveles que están por encima de sus cabezas, y vidas.

Los Fuckers, expresivo apelativo para un grupo de violentos asesinos psicópatas, cuya cabeza visible es Carrefour, un tipo que, sin piedad, controla la existencia de una serie de súbditos, sujetos prácticamente esclavizados ante el que tan solo pueden bajar la cabeza y acatar sus órdenes y caprichos.

Aunque en este particular ecosistema aún hay alguien peor que él, aquel que reina sobre la zona, el norteamericano White Sam, un mastuerzo que, gracias a la tecnología que implantó en su cuerpo, posee una afilada inteligencia.

Pero el protagonista de esta historia no es ninguno de estos dos tipos, sino un cerrajero, un hombre de mediana edad que utiliza su habilidad para abrir puertas, y sirve a aquel que asesinó a sus padres, Carrefour. Casi siempre acompañado por su tío postizo, que le recogió cuando quedó solo en la vida, huérfano, y que le ha enseñado todo lo que sabe sobre la profesión y la vida.

La existencia del protagonista es una carrera contrarreloj contra la enfermedad que le acosa, petrificando su cuerpo sin piedad. Y gracias al talento y la tecnología ha creado la herramienta, la llave definitiva, que le permite acceder ante cualquier cerradura, conectada a su propio mal.

Irra nos traslada en esta ocasión a un futuro terrible, con unos protagonistas que van a jugar una arriesgada carta que tal vez les haga ascender, mejorar sus existencias. Pero ya se sabe lo que se dice, cuando uno apuesta fuerte y se deja tentar, si pierde el juego la caída puede ser lo peor, una pesadilla que se torna demasiado real.

Pero esta no es la única grata sorpresa que Mondo Cane Books e Irra nos tienen reservada, ya que después de mucho tiempo totalmente descatalogo, el anterior cómic del autor, No te serviré, segunda entrega de la trilogía titulada Vía Crucis, regresa a las librerías en una flamante edición Redux, ampliada.

En ella nos encontramos con una ciudad de Sevilla que resiste los rigores de un verano donde el habitual e insoportable calorazo ha sido sustituido por una imprevista nevada, que tan solo será el prólogo de la llegada de una extraña afección que hace que la mayoría de la población hispalense caiga bajo los brazos de Morfeo. Es la bautizada como ‘Enfermedad del sueño’.

En sus viñetas conoceremos a Agustín, otro de esos personajes nacidos de la imaginación del autor, un outsider que carga a sus espaldas con un pasado como novillero, aunque no es la única pesadilla que le acosa, ya que en su memoria hay ocultos oscuros momentos que nos van a ir dando pistas sobre su pasado y origen.

Toros, familia, la omnipresente empresa Vereda, sociedades secretas, violencia, terror…

Todos estos temas y alguno más nos atrapan, acompañando al protagonista, que como el título de la obra indica, se rebela contra las invisibles cuerdas que le han esclavizado y sometido desde la más tierna infancia.

No me canso de repetirlo, en el panorama del cómic patrio hay pocos, muy pocos, autores que posean un universo tan propio y personal como Irra, al que considero a estas alturas el mejor y más interesante autor andaluz de cómic. El que quiera comprobarlo tan solo tiene que lanzarse de cabeza y disfrutar con su obra, ya sea Palos de ciego, No te serviré, Amor de hombre o Perros atados.