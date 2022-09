Los millonarios las prefieren a todas

Suelen decir que “Todo lo bueno ha de acabar”, y para muchos de los que veneramos su obra, las palabras de Jan comentando que dejaba de dibujar a Superlópez fue como recibir un jarro de agua helada en la cocorota. La mayoría nos hemos criado con las aventuras y desventuras de este torpe tipo, vestido con un colorido pijama.Pero claro, y tirando de otro dicho popular, “No hay mal que por bien no venga”, y por arte de inesperada y talentosa magia, el Maestro demuestra que aún que le quedan muchas, y originales, ideas que plasmar en las viñetas, creando nuevos personajes y argumentos.

La ficha Deikoon Autor: Jan Tapa dura Color 64 págs. 16 euros DQómics

Y justo ahí se sitúa Rich Tex Format, un multimillonario, un bon vivant, amante de las mujeres, que reside en un lejano asteroide rodeado de todas las comodidades que se pueden comprar con dinero, y asistido por una cohorte de serviciales robots, como el parlanchín Páscuale, que de vez en cuando traiciona su servil programación y le suelta alguna que otra verdad a su propietario.

Y así hubiera continuado la existencia del protagonista si no fuera porque un ataque alienígena, concretamente a la factoría cuyo nombre da título a este primer (de tres) álbum, lo que hará que un enfadado Rich no se lo piense dos veces y viaje hacia el lugar, donde las cosas se han puesto bastante calientes. Aunque, eso sí, y hablando de temperatura, el prota no puede impedir sacar su lado más conquistador cuando ve por primer vez a la bella del capataz de su fábrica, el malhumorado Stubborn, que no ve para nada con bueno ojos que su jefe se arrime tanto a la muchacha…

Pero claro, sin querer adelantar mucho más sobre la divertida trama, una cosa llevará a la otra, y en los diferentes episodios que componen este álbum, vamos a ver como la inocente Evalina termina en la mansión de Rich, comprobando como el egoísmo y la frialdad del tipo se hace patente desde el momento en el que “despacha” sin pensárselo dos veces a su último affair, Africa Morena, que va a tener un papel muy importante en un futuro suceso, que llevará a Rich a su planeta de origen, habitado por los terretícolas, y más tarde, convertirá al millonario en víctima de un chantaje, en el que se lo jugará todo y comprobará que no es tan malo relacionarse con sus trabajadores, convertirse en inesperados aliados. Aunque nunca viene mal la ayuda de la capitana Maldiva Ordina, que no puede reprimir su mal humor ante los alocados planes de Tex Format.

Además de este absorbente y divertido argumento de esta historia, como ya hiciera en las últimas entregas de Superlópez, Jan, que siempre ha demostrado estar al día de todas las lacras que acechan a la sociedad actual (bullying, contaminación, redes sociales…) arremete con ingenio y compromiso contra esos tipos adinerados que en la vida real, aburridos de su acaudalada existencia, ya no saben en qué malgastar su dinero, y miran más allá de las estrellas, con la alocada pretensión de conquistar otros mundos y continuar así llenando sus ya rebosantes arcas, sin volver la vista hacia la realidad que nos asfixia a la mayoría de ciudadanos de este mundo tan maltratado.

Todos conocemos sus nombres, así que no me voy a tomar siquiera la molestia en nombrarlos…

Como colofón a esta primera entrega, una sección de interesantes extras desgrana paso a paso la elaboración de este genial cómic, partiendo del guion, bocetos, diseños de personajes y páginas, etc… En fin, auténtica y real magia de la mano de uno de los grandes autores de cómic patrio, ingenioso y siempre preclaro en sus intenciones.¡Bienvenido de nuevo, Maestro Jan!