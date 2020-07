La tienda de cómics de Sevilla 'Nostromo', reconocida como la mejor del mundo en la Comic-Con de San Diego

La tienda de cómics de la calle Zaragoza de Sevilla Nostromo ha ganado el premio Will Eisner Spirit of Comics Retailer al mejor establecimiento de este tipo del mundo, que cada año entrega la organización de la Comic-Con de San Diego (Estados Unidos).

We are delighted to announce that Nostromo Sevilla – a beautiful comic book store in Seville, Spain is the winner of our 2020 Will Eisner Spirit of Comics Retailer Award! https://t.co/15XXRIAKO7 pic.twitter.com/FdlG6AjXkZ