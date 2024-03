Bodegas Emilio Moro presenta la nueva imagen de su buque insignia en un evento privado

El pasado miércoles, 13 de marzo en Madrid, Bodegas Emilio Moro tuvieron el placer de presentar en la nueva imagen de su alma máter, el vino más emblemático; Emilio Moro y la cosecha 2021, en un evento privado que reunió a periodistas de medios nacionales y especializados en gastronomía, como Tapas, El País, La Vanguardia, La Razón, Harper`s Bazaar, ELLE Gourmet o Siete Caníbales, entre otros. Y en otro pase, también a prescriptores digitales como Pilar Oltra, Marta Oria o Sheila Conde.

El encuentro brindó a los asistentes la oportunidad única de degustar distintas añadas exclusivas que no se encuentran en el mercado, y de poder observar la evolución de su sabor y su imagen.

Esta presentación ha sido una ocasión muy especial para homenajear al hombre con el que comenzó todo. Bodegas Emilio Moro se encuentran en dos ubicaciones: en el corazón de la Ribera de Duero y en El Bierzo, una zona privilegiada con unos parajes únicos. Más de 100 años de historia viven estas bodegas familiares que, con pasión y entrega al mundo del vino, buscan cumplir con la máxima que, añada tras añada les guía: ser un punto de encuentro en el que inspirar a las personas a través de su esencia.

Un exclusivo evento privado con cata de vinos especiales fuera del mercado y experiencias personalizadas

La esencia de Emilio, un hombre que dejó una huella imborrable

En este encuentro, sus seres queridos han puesto en común recuerdos y anécdotas sobre “una persona increíble que dejó huella en aquellos que le conocimos y cuya memoria seguirá viva gracias al legado que nos dejó”. Javier Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro y tercera generación de la empresa familiar, fue el anfitrión del encuentro, quien compartió con los presentes la cercanía de las bodegas con sus clientes: “Nos gusta conocer a las personas, contarles nuestra historia y transmitirles nuestra forma de entender el sector”. Emocionado, recordando a su padre declaró que “con Emilio Moro, mi padre, comenzó todo y por él estamos donde estamos”.

No pasa desapercibida la importancia del equipo humano que forma parte de las bodegas, quienes se encargan de que el trabajo salga adelante, así lo subraya Héctor Medina Moro, director de Marketing y cuarta generación de la familia Moro, “Bodegas Emilio Moro es una gran familia formada por más de 130 personas donde no importa si llevas el apellido Moro o no”.

Emilio Moro 2021, la nueva añada del buque insignia de la compañía, nos traslada en el tiempo para conectar con las tradiciones de la bodega familiar

Emilio Moro presenta su nueva imagen

Emilio Moro dice adiós a su antigua etiqueta y da la bienvenida a su nueva imagen con la que se viste de color crema, con una nueva tipografía más elegante, integrando el medallón y, por último, la firma de Emilio, como en su día la tuvieron las primeras etiquetas de la bodega familiar. Los valores de las bodegas se transmiten en la nueva imagen; “con la nueva etiqueta, Emilio Moro, se une al resto de referencias aunando los valores que defendemos: origen, tradición y familia”, comenta Héctor.