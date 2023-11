Keriorrea, el desagradable efecto secundario que puede causarte este tipo de sushi

La comida japonesa es apreciada alrededor de todo el mundo por su sabor exquisito y único. Sin embargo, detrás de los deliciosos platillos de sushi, sashimi y otros manjares, se esconde un problema potencialmente desagradable: la keriorrea.

Este término, que a menudo es desconocido por los amantes de la gastronomía japonesa, se refiere a un efecto secundario incómodo que puede surgir después de consumir ciertos tipos de pescado. En este artículo, exploraremos a fondo qué es la keriorrea, cómo se relaciona con la ingesta de pescado y cómo se puede prevenir.

¿Qué es la keriorrea?

La keriorrea, también conocida como "escurrimiento oleoso anaranjado", es una manifestación clínica que se caracteriza por la incontinencia y evacuación anal de un líquido oleoso anaranjado.

Este fenómeno se produce como resultado de la ingesta de pescado rico en ésteres cerosos, también llamados "ésteres céreos". Estos ésteres son no absorbibles por el organismo humano y se encuentran en ciertas especies de pescado, lo que provoca la aparición de la keriorrea como efecto secundario desagradable.

Las especies de pescado involucradas

Las especies de pescado relacionadas con la keriorrea son los gempílidos, que pertenecen a la familia Gempylidae, y los escolares, como el Lepidocybium flavobrunneum y el Ruvettus pretiosus, este último también conocido como "pez del aceite de ricino". Estos peces, que habitan en aguas profundas, se caracterizan por su contenido de aceite en la carne, que oscila entre el 18 y el 21%, con más del 90% de ésteres cerosos.

La peculiaridad de estos ésteres es que son resistentes al calor y a las enzimas digestivas humanas, lo que significa que pueden permanecer intactos incluso después de la cocción. Esto hace que el cuadro clínico de la keriorrea pueda manifestarse tanto después de la ingesta de pescado crudo como de pescado cocido inadecuadamente.

Mecanismo fisiopatológico de la keriorrea

El mecanismo fisiopatológico detrás de la keriorrea se debe a la acumulación de estos ésteres cerosos no digeribles en el sistema digestivo humano. Debido a su resistencia al calor y la falta de enzimas específicas para su descomposición en el cuerpo humano, los ésteres permanecen líquidos a la temperatura corporal. Cuando llegan a la ampolla rectal, ejercen un efecto laxante, provocando un escape oleoso anaranjado de manera insensata.

Es importante destacar que este efecto clínico no parece estar relacionado con la toxicidad, aunque no se puede descartar por completo. El tiempo promedio desde la ingesta del pescado hasta que se presentan los síntomas de keriorrea es de aproximadamente 12 horas, aunque puede variar desde unos minutos hasta más de 72 horas.

Características de la keriorrea

A pesar de su nombre, la keriorrea no es una verdadera diarrea en el sentido tradicional. No se acompaña de un aumento en el peso de las deposiciones, tránsito acelerado, cólicos, heces fluidas ni alteraciones hidroelectrolíticas. Además, los episodios son autolimitados y generalmente no tienen gravedad.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) clasifica la keriorrea como una enfermedad transmitida por alimentos y la asocia a las toxinas naturales, denominadas gempylotoxina, presentes en los ésteres cerosos.

Prevención y consideraciones finales

Para prevenir la keriorrea, es esencial conocer las especies de pescado involucradas y aplicar medidas adecuadas al preparar los alimentos. La cocción en la parrilla, que permite escurrir la grasa, y la exclusión del caldo de cocción para la preparación de salsas son ejemplos de prácticas que pueden reducir el riesgo de keriorrea. Además, servir el pescado sin piel también es una medida preventiva recomendable.

Es importante destacar que la keriorrea no afecta a todos los que consumen pescado de estas especies, lo que subraya la necesidad de futuros estudios para comprender mejor quiénes son susceptibles a este efecto secundario y determinar la dosis de ésteres cerosos necesarios para su aparición.