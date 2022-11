Un 100 Montaditos en Ronda de Triana, así funciona el primer establecimiento del 'Proyecto Bares'

Restalia anunciaba hace unas semanas el impulso de una nueva iniciativa dentro de su sistema de franquicias - modelo de negocio con el que el grupo lleva expandiéndose 22 años, basado en la eficiencia, la innovación y el control de costes- que ahora se extrapola a renovar establecimientos a punto de cerrar. Es decir, convertir bares que están a punto de echar el cierre en una franquicia.

Por el momento, las marcas de Restalia que serán protagonistas de esta nueva iniciativa serán 100 Montaditos y La Sureña Jarras y Tapas, pero conforme avance el proyecto está planteado que el resto de las insignias de la compañía puedan pasar a formar parte (TGB -The Good Burger-, Panther Organic Coffe y Pepe Taco). El primer local que ha abierto sus puertas con el Proyecto Bares es un 100 Montaditos en Ronda de Triana, Sevilla.

Un 100 Montaditos en Ronda de Triana, el primero de los proyectos

Hablamos con José Manuel Caso, primer franquiciado del Proyectos Bares en Sevilla, un empresario mexicano con una amplia experiencia en la comercialización vinícola y de productos gourmet. Hace cuatro años se trasladó a España con su mujer y tras un buen tiempo estudiando conjuntamente oportunidades de negocio, se interesaron por Restalia y, más concretamente por 100 Montaditos, establecimiento que han abierto recientemente en el número 18 de Ronda de Triana.

¿Cómo te enteraste de esta iniciativa?

Proyecto Bares nació prácticamente a la vez que el inicio de mi relación empresarial con Restalia. Cuanto nos encontrábamos en la fase de búsqueda de local, los asesores de la compañía encontraron uno muy bien ubicado y que cumplía las condiciones óptimas para todos. Esto supuso innumerables ventajas, desde una reducción en el tiempo de obras hasta un importante ajuste en la inversión del acondicionamiento del local, pues ya contaba, entre otras cuestiones, con una cocina que se adaptaba perfectamente a lo que estábamos buscando.

¿Qué te hizo decidirte?

Aposté por Restalia por el servicio tan sencillo y rápido que ofrece al cliente y un modelo de negocio me parece que está muy bien planteado: productos buenos, económicos y algo que marca la diferencia, como es la forma de servir las cervezas en jarras de cristal. Pocas o ninguna cadena de franquicias ofrece esto a estos precios. Nadie puede competir en precios con Restalia con la calidad que ofrece y, además, es algo que atrae a muchos clientes, especialmente a los más jóvenes con los que tiene muchísimo tirón, pero cada vez más de todas las edades. Sinceramente, creo que es la mejor opción. Tienen mucho futuro, más aún si vemos que la economía va a estar en etapas difíciles y la gente va a procurar lugares que no tengan tickets medios elevados, porque la gente quiere seguir divirtiéndose. 100 Montaditos tiene presente y un ambicioso futuro por delante.

¿Qué esperas de tu negocio?

Espero seguir teniendo la buena respuesta de la gente. Llevamos poco más de un mes y todos los días estamos llenos. Mantener la fidelidad del cliente, que estén contentos con el servicio, seguir teniendo esta calidad en los alimentos. Ha quedado muy bonito y tiene muy buen feedback de los clientes.

¿Qué es lo que más destacarías de la unión con Proyecto Bares de Restalia?

Fue muy ágil, lo pudimos sacar muy rápido. El coste se puedo ajustar muchísimo, lo que siempre facilita las cosas. Es una importante inversión, no es un juego, por lo que yo como franquiciado tengo que estar detrás de todo el proceso, siempre con el apoyo de Restalia que te acompaña durante todas las etapas: desde la selección del local, diseño, obras, capacitación de personal, y después de tener el equipo armado hay alguien presente supervisando el buen funcionamiento. Equipo profesional y cerca del franquiciado; eso lo valoro mucho.

¿Ha tenido aceptación este cambio entre los clientes habituales?

Hay aceptación: gente del barrio que iba a las cervecerías cercanas siguen con nosotros y están encantados con el concepto. A la gente de bar le gusta y siguen viniendo como si fuera el bar de toda la vida, algo que nos hace sentir muy bien.

¿Por qué crees que va a funcionar?

Porque hay muy buena relación precio calidad, ubicación muy buena, en un barrio residencial, con muchos perfiles de público y gente que es consumidor diario (en este poco tiempo que llevamos, ya tenemos muchas personas que van todos los días). 100 Montaditos recoge y respeta la esencia del bar español. Además, creo que el trabajo duro da sus recompensas y yo estoy presente en mi negocio todos los días; además, he puesto al mando a un gerente para que formase su propio equipo y puedan operar con toda la libertad y la independencia posible. Aún así, a mí me gusta formar parte de mi local, cuando las gestiones administrativas me permiten, desde tirar la cerveza hasta hacer los montaditos o limpiar.