Las castañas también pueden hacerse en la freidora de aire, te decimos cómo

El otoño significa castañas. Las calles se llenan de los tradicionales puestos en los que se venden las deliciosas castañas asadas, e incluso en los hogares se asan castañas de mil y una forma para disfrutar de este mangar otoñal.

Cuando no se cuenta con fogones para hacerlas con las típicas sartenes perforadas, la opción más elegida por los fanáticos de este fruto es el horno. Pero hay veces que el proceso de precalentar el horno, limpiarlo después, quizás son muy pocas como para todo el jaleo que lleva hacerlas así, que se opta por el microondas.

El microondas es ese electrodoméstico que te salva cualquier situación y aquí no podía ser diferente. Aunque no es el mismo sabor, ni resultado, es una opción a tener muy en cuenta en esos días que todo da pereza.

Así se hacen las castañas en la freidora de aire

Pero hay una opción mucho mejor y a la que tampoco hay que dedicarle mucho tiempo n esfuerzo. Las castañas asadas caseras se han revolucionado gracias a la freidora de aire. Este pequeño aparatito, que es un horno de aire, es ideal para asar las castañas y dejarlas con un sabor delicioso. Elige una buena materia prima, castañas que sean brillantes, pesadas, duras y que sean similares.

Lo primero es lavar bien las castañas para que no queden restos de tierra y secarlas del todo. Después, con ayuda de un cuchillo realiza un corte en la parte más abombada. Este corte puede ser como prefieras, una opción es realizar el corte en cruz y cortar un poco de cascara de uno de los laterales. Esto se realiza para que las castañas no revienten con el calor al ser asadas.

Con las castañas ya preparas y listas para entrar en la freidora de aire, se disponen en la cesta del electrodoméstico. Puedes poner un puñado pequeño o cubrir toda la base de la cesta, aunque puede que se amontonen y no se hagan del todo. Por ello no debes poner varias capas, sino más bien hacer un par de tandas.

Después programa la freidora a 200º C entre 10 y 14 minutos, aunque el tiempo puede variar dependiendo de la máquina que se use, así como por el grosos de las castañas, la humedad o ya en el ámbito particular, por como gusten, si más o menos cocidas, si blandas o duras, si son para comer recién hechas…

Cuando finalice el tiempo, compruébalas para que estén al gusto del consumidor, si aún no, vuelve a iniciar el temporizador. Finalizadas, se pasan a un plato en vueltas en un trapo para que no pierdan su calor.

Fácil, rápido y sobre todo deliciosas. Así es la sencilla forma de disfrutar del fruto del otoño en casa.