Gianni Tapas, nuevo sitio de tapeo en Alcalá de Guadaíra

En Alcalá de Guadaíra todos conocen al hostelero Gianni Roma. No en vano, es hijo del que se presupone introductor de la pizza en Sevilla y sus localidades colindantes: Angelo Roma, un italiano que en 1975 fundó el primer establecimiento de la provincia de Sevilla en el que se servía el que es alimento italiano por antonomasia. Sin abandonar el legado de su padre, que mantiene vivo en su pizzería Oliva, Gianni se ha lanzado hace dos meses a una nueva aventura empresarial de un corte gastronómico distinto. Su nombre: Gianni Tapas. “En Alcalá la hostelería tiene un alto nivel y yo quería aportar en ese sentido. Por eso me he decidido por el tapeo pero con un toque de distinción, muy elaborado”, anuncia el propietario.

Para poner en marcha su proyecto, abierto al público a mediados de mayo, Gianni Roma se hizo con un equipo experimentado “y con ganas de hacer una cocina a la altura del local espectacular que tenemos, que cuenta con una decoración de elementos rústicos y modernos”. En él pueden consumirse una veintena diferente de tapas que Gianni ha diseñado junto a su cocinero David Jiménez, proveniente de la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo de Sevilla. Él le pone el empuje y dedicación de la savia nueva y Gianni el saber hacer y cierto aire italiano que introduce en algunas tapas como es el caso de la flor de calabacín rellena con lomo de sardina y mozzarella, las conocidas bolas de arroz de Italia o las anchoas en mantequilla que sirve en ocasiones sobre pan.

Tabla de quesos ahumados

Porque en la carta de este nuevo establecimiento alcalareño los clientes que no quieran optar por las tapas también tienen otras opciones “muy cuidadas” donde elegir. Así Gianni Tapas oferta panes de la casa, entrantes fríos, ensaladas, chacinas, entre las que destaca su tabla de quesos ahumados, y algunas carnes como el lomo alto de novillo argentino, el solomillo de rubia gallega o el entrecot de simmental. Para culminar, 35 vinos diferentes conforman la bodega del establecimiento.

Gianni Roma se encuentra encantado ante la respuesta de Alcalá a su nueva propuesta gastronómica. “Resulta muy agradable comer en nuestra terraza en plena plaza y parece que a los alcalareños les está gustando. Los viernes y sábados estamos registrando llenos, así que recomendamos reservar”, concluye.

Más información sobre Gianni Tapas, aquí.

