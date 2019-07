La hamburquesa hecha con guisantes pero que parece carne

José Manuel Cadenas, gerente del restaurante “My Way”, un local especializado en cocina americana y mejicana situado en la calle Manuel Chaves Nogales, señala que “el producto está muy logrado, tanto en textura como en sabor se parece bastante a la carne, sobre todo cuando se pasa por la plancha”.

El producto del que habla se llama hamburgusa “Beyond Meat”, que traducido resulta más allá de la carne, y es un preparado que realiza la empresa del mismo nombre, Beyond Meat con sede en Los Angeles, Estados Unidos y que está en la vanguardia de una nueva generación de alimentos realizados con productos vegetales pero que simulan ser cárnicos. La idea de esta firma es satisfacer las necesidades de personas que no quieren comer carne, pero también disminuir la contaminación del planeta por todo lo que genera la cría de animales con el objetivo de obtener su carne.

José Manuel señala que “la tenemos desde hace cuatro meses” y la reacción de los clientes está siendo muy buena. Hay gente que la pide porque no come carne, pero también hay un público que la solicita por curiosidad y que incluso la repite porque le ha gustado.

En My Way, un local cuyo producto estrella es la hamburguesa de vacuno, que también sirven para llevar o a domicilio, han escogido una manera diferente para servir esta hamburguesa. “Como es un público que demanda comida más ligera y saludable, consideramos que lo mejor era suprimir el pan para envolver la carne y entonces la servimos envuelta en tortas de maiz de las que se utilizan para hacer los tacos mejicanos”.

En el interior del taco ponen, además de la hamburguesa, que se hace a la parrilla igual que las de carne, lechuga y queso vegano. Como acompañamiento lleva nachos y guacamole.

También las sirven en otro establecimiento especializado también en cocina americana, Marys Place, situado en Dos Hermanas.

Jesús Dueñas, su propietario, también se muestra muy satisfecho con la reacción del público ante este producto. “Lo pusimos hace 3 meses y ya lo estamos utilizando en dos platos. Por un lado la servimos en pan de hamburguesa, igual que las demás especialidades de la casa, pero también la estamos utilizando como una alternativa vegana a las patatas con queso y carne. Así servimos las patatas con trozos de esta hamburguesa y queso vegano.

El producto también lo tiene ya alguna cadena de hamburgueserías como es el caso de Goiko Grill que tiene establecimientos en Sevilla.

¿Qué es la hamburguesa Beyond Meat?

La Beyond Meat tiene como ingrediente principal una proteina de los guisantes. Además lleva fécula de patata y remolacha que es lo que sirve para darle el color característico que se parece a la carne real. Además lleva aceite de coco, de girasol y de colza, algo de zumo de limón y también manzana. Entre sus ventajas está que no lleva gluten, ni colesterol, ni tampoco soja. Además la empresa asegura que para su elaboración no se utilizan vegetales “transgénicos”.

