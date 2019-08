Doce sitios para comer en verde en Sevilla

Los humanos somos contradictorios. Mientras que cada día hay más personas que se declaran “veganas” y “vegetarianas”, el tipo de establecimientos que más ha subido en los últimos años en la provincia de Sevilla es el de los asadores de carne. Bárbara Carrasco, una cocinera y empresaria sevillana que ha puesto en marcha un negocio de elaboración de comida “vegana” que está llamando la atención en toda España, la Alquimista Vegana, señala que uno de los productos que elabora más vendidos es una “simulación” en verde de la manteca colorá. Varias hamburgueserías de Sevilla tienen ya la “beyond meat” una hamburguesa que parece carne pero que, en verdad, es una estudiadisima fórmula vegetal con la que logran imitar con gran similitud tanto la textura como el sabor de una hamburguesa. En medio de todo este debate ha terciado la ONU, las Naciones Unidas, que ha difundido un informe de expertos que concluye que el mundo civilizado debe disminuir su consumo de carne, especialmente la más procesada, la que proviene de granjas de producción intensiva de animales, porque es una de las causas del calentamiento climático.

Otro estudio, esta vez de la consultora Lantern, especializada en cosas de esas del marketing y demás lios, señala que en España hay unos 600.000 vegetarianos, lo que significaría, más o menos, el 1,3% de la población. El número de veganos, los vegetarianos más extrictos, los que no consumen ni leche, ni huevos, ni miel, sería un colectivo más pequeño y al alcanza el 0,2 de la población. Pero no cabe duda de que el interés por los restaurantes de “comida sana” en la que la oferta gira en torno a las frutas, los cereales y los superalimentos, y en los que no aparece ni un “bisté”, a no ser que sea de tofu o seitán, crecen. Un dato más que llamativo, el establecimiento más popular ahora en Sevilla en esto de las listas de internet, no es uno que te ponga la mejor pringá, ni la mejor ensaladilla, es “Cocome” un sitio situado en la calle Tarifa de la ciudad de Sevilla y que te ofrece hacerte tu propia ensalada o tu propio bocadillo con ingredientes como la quinoa, los brotes de soja o la col lombarda acompañados con zumos de manzana, kale, limón y piña…ni rastro de un solomillo al “güisqui”.

Te decimos una docena de sitios (no están todos pero hemos creido que pueden ser los más interesantes desde el punto de vista de comer bien) a los que puedes ir sin que te riña la ONU, sitios dedicados a la comida vegana o que hacen guiños a los vegetarianos y a la comida sana, entendida bajo la idea de que cuanto menos carne, mejor.

1. Veganitessen, pioneros en España desde el mercado del Arenal

Anabel Reyes, vegana, se atrevió a poner en marcha en el año 2009 la primera pastelería para veganos de España. Ahora, en el mercado del Arenal donde está su establecimiento, no sólo ofrece dulces sino que se ha convertido en uno de los restaurantes veganos más visitados de la ciudad. Ofrece desde desayunos saludables hasta un menú del día vegano que varía cada jornada y que anuncia por las redes sociales. En agosto no hay menú, sólo carta. Tienen tapas y su oferta gastronómica va desde un guiso de verduras, al estilo tradicional, hasta hamburguesas veganas. Atención a la parte dulce del establecimiento. Están en el puesto 32 del mercado de El Arenal. En agosto abren de martes a viernes para desayunos y almuerzos. No tienen teléfono, ni admiten reservas. En su web puedes obtener más información sobre ellos.

2. La Alquimista Vegana…la inventora de la manteca colorá que no es manteca colorá

Bárbara Carrasco ha sorprendido a medio mundo gastronómico con sus “inventos” gastronómicos desde su taller de la calle Fragua de Vulcano de Sevilla. Es la creadora de “Veso” un queso “vegano” que está causando sensación por sus similitudes con el queso hecho con leche animal. El nombre de su empresa ya lo dice todo: “Alquimista Vegana”. Para la producción de sus vesos, la alquimista vegana fermenta frutos secos a los que añade saborizantes naturales como miso, levadura, limón y ajo. “Todo se hace con productos de calidad y en un proceso laborioso porque elaborar un lote de unos 140 quesos puede llevarme casi un mes”. Pero el negocio de Bárbara va también evolucionando. No sólo elabora ya queso, que se vende en tiendas ecológicas, sino que se ha lanzado a hacer chicharrones fritos, manteca ‘colorá’, costillas o tortillas de patatas aptos para aquellos que rechazan los de procedencia animal. Todo partiendo de elementos vegetales. También se ha atrevido a montar un servicio de comida preparada que ofrece los miércoles, excepto en agosto. Los sábados cuelga su menú en facebook y recibe los pedidos hasta el martes. El miércoles los clientes pueden pasar a recogerlos por su taller de la calle Fragua de Vulcano. Más información sobre La Alquimista Vegana, aquí.

3. Vegan Eat, comida en verde a domicilio

Funcionan desde marzo de 2018 y son una tienda de comida preparada, un sector que también crece en Sevilla, sólo que especializada en comida vegana. La oferta es amplia y va desde la ensaladilla o la tortilla de patatas, hecha sin huevos e incluso rellena con un “chorizo vegano” hasta diferentes tipos de hamburguesas o una versión no carnívora del solomillo al güisqui sevillano pero en versión “seitán”, un preparado alimenticio con base de trigo y que se considera la carne vegetal. Tienen ya en carta la famosa “Beyond meat”, la hamburguesa que parece de carne pero no es. Ofrecen también servir comida a domicilio. Abren todos los días excepto lunes y su teléfono de contacto es el 955110496. Se pueden seguir sus novedades en su página en facebook. Verla aquí.

4. Cocome o diseña tu plato tú mismo

Mariano de España y los hermanos Victoria y Juan Navarro pusieron en marcha en noviembre de 2017 “Cocome” en la calle Tarifa. Su idea era desarrollar en Sevilla la figura del “bar de ensaladas”, un tipo de establecimiento que existe en otros paises y que consiste en ofrecer diversos ingredientes y que el cliente se elabore su plato con los que desee. La idea no ha podido tener mejor acogida. El establecimiento ha estado durante más de un año como el más puntuado en las famosas guías de internet. Ofrecen desayunos, almuerzos y cenas. Mariano de España señala que “no es un sitio en el que tú te sirves a tí mismo. Cada cliente es atendido de uno en uno y va construyendo su plato con uno de nosotros ayudándolo y asesorándolo”. La oferta va desde ensaladas a bocadillos o “wraps”, las tortas de maiz rellenas. Para acompañar también zumos saludables realizados con frutas y verduras naturales. De España resalta “que todo es casero, incluso las salsas”. No todo es vegetariano, ya que entre los ingredientes hay pollo o atún, pero la piedra angular de la carta está compuesto por verduras y frutas. Tienen incluso sopas. Tienen una página web donde también permiten hacer pedidos para recogerlos luego en el local.

5. La Vegana, obrador saludable

Raquel López Cepero, La Vegana, sufrio en su propio cuerpo las intolerancias alimentarias así que en el año 2011 se atrevió a poner en marcha un obrador de pastelería que tenía como premisa utilizar productos sin gluten, sin lactosa, sin huevo y sin azúcar. Trabajan por encargo, pero con un catálogo tan amplio de especialidades que ocupa 15 páginas y que van desde las tartas de tipo fondant, de estas que aparecen en las películas, pero elaboradas con productos veganos y para intolerantes, hasta una demandada tarta de zanahorias, magdalenas, cuñas de chocolate o donuts. En el establecimiento, situado en la calle Garcilaso de la Vega y que tan sólo abre por las mañanas de lunes a viernes, también ofrecen un servicio de asesoría nutricionista. Se puede contactar con ella en su página web: veganasevilla.es

6. El Enano Verde, menú del día

Todos los productos con los que preparan sus comidas los adquieren en el vecino mercado de Feria. Se definen como establecimiento de “comida saludable” y tratan de ofrecer una cocina casera, apta para comerla todos los días. Uno de sus principales atractivos es que tienen menú del día para veganos. Los platos suelen tener influencias de otras cocinas como la árabe, la japonesa o la hindú. Están en la calle Feria número 61. Su teléfono es el 646459717

7. Abok2, opciones veganas y vegetarianas

Los que sean un poco impacientes deben saber que el sitio está de vacaciones hasta el próximo 2 de septiembre. Están en la calle Murillo, cerca del museo de Bellas Artes. El sitio es pequeño, tiene barra y un salón para comer. Se definen como vegetarianos y veganos, aunque tienen algún plato en carta con pollo. Todo, desde luego, si está bajo el parámetro de cocina saludable. Tienen un menú del día que varían un par de veces por semana. Se come más bien a base de platos. Ofrecen cosas como una ensalada de quinoa con frutas y vinagre balsámico o unos guisantes con o sin huevo, alcachofas y arroz jazmín. Su teléfono de contacto es el 625612372 y a veces cuelgan sugerencias de su carta en su página de facebook.

8. Fargo restaurante, toque francés y movimiento “slow food”

No es un restaurante ni vegano, ni vegetariano. En su carta se pueden encontrar algunos platos con pescados y carnes, pero estos también son de origen que sea respetuoso con el Medio Ambiente, es decir que estaría dentro de los cánones de la ONU para que no te riña. Abrieron en el año 2013 y al frente está el cocinero francés Yann Coucharriere, uno de los pocos que está adherido en Sevilla al movimiento Slow Food, una organización de caracter internacional que defiende el respeto al medio ambiente a la hora de alimentarse y vivir. La carta, dado que funcionan exclusivamente con productos de temporada, cambia practicamente a diario, aunque la presencia de verduras y frutas es muy abundante. Funcionan como restaurante. Están de vacaciones hasta septiembre. Su teléfono de reservas es el 955276552 y están en la calle Pérez Galdos número 20.

9. Cocomá en Bormujos, la opción japonesa

No son un restaurante vegano, ni ecológico, pero muchos de sus platos son aptos para estos dos colectivos y, además la gran mayoría de los productos que utilizan son ecológicos o de “kilómetro 0”, productos producidos en sitios cercanos a donde se consumen. Su oferta está en torno a la cocina oriental con fideos y ramen como una de las principales atracciones. Cuentan también con una tienda de productos ecológicos y servicio a domicilio. Horarios, localización, teléfono y más datos de Cocomá, aquí.

10. Milk Away, lo que es el desayuno

Un sitio muy enfocado a turistas, además del público local. De hecho su página web está en inglés, un hecho bastante llamativo. Sirven desayunos bajo la nueva moda del desayuno saludable…es decir que lo de la tostada con pringá de la berza no aparece por ningún lado. Se puede optar por el famoso brunch, una mezcla de desayuno y comida, o bocadillos a base de vegetales y salsas. Hacen batidos y zumos con frutas ecológicas. Para comer platos con cereales, frutas y frutos secos, por ejemplo. Abren sólo para desayunos, almuerzos y meriendas. Están en la calle Pérez Galdos número 32 y su teléfono es el 600213747.

11. Contenedor, la opción sibarita

También es posible encontrar comida para veganos, vegetarianos y flexitarianos en restaurantes de alta cocina como es el caso de Contenedor. Trabajan con productos de temporada por lo que la carta cambia casi a diario. La carta está formada por una quincena de platos y siempre hay opciones veganas y vegetarianas. Además, los productos para “carnívoros” son también de canales alternativos. De hecho pertenecen también al movimiento Slow Food. Horarios, localización, teléfono y más datos de Contenedor, aquí.

12. Al Wadi, la alternativa árabe

Están en el centro, en la calle Jimios. No toda su carta es apta para veganos y vegetarianos, pero prestan una especial atención a este colectivo y muchos de los platos que tienen son aptos para ellos. Tienen además el sello Halal que garantiza que los animales cuya carne utilizan han sido sacrificados mediante métodos autorizados por la religión musulmana. Tienen ensaladas, Tzaziki, samosas de verduras, un humus que está exquisito, mutabal o doulma, todos platos que no contienen ni carne ni pescado. Abren todos los dias para almuerzos y cenas y su teléfono es el 955122619. Tienen página web. Verla aquí.

Aquí unas cuantas recetas aptas para veganos o vegetarianos