Te contamos cómo preparar unos crepes buenísimos sin azúcar ni gluten

¿A quién no le gustan los crepes? Son un desayuno o una merienda deliciosa que puedes acompañar con sirope, frutas, chocolate, o lo que más te guste y te apetezca. Si bien es cierto que los crepes son deliciosos, no se deben comer todos los días, ya que no es la merienda más saludable que existe, pero no desesperes, hoy traemos la solución.

En el artículo de hoy, te vamos a decir una receta deliciosa para hacer unos crepes saludables, sin azúcar ni gluten.

Los ingredientes que necesitaremos para hacer nuestros crepes saludables son:

130 g de harina de trigo

250 g de leche (mejor semidesnatada)

1 huevo

Media cucharadita de aceite de oliva

Un pellizco de clavo en polvo

Un chorrito pequeño de anís

Un pellizco de sal

1/4 de cucharadita de mantequilla

Media onza de chocolate 85 % por cada crepe

El pellizco de clavo y el chorrito de anís son totalmente opcionales, pero le darán un sabor especial a nuestra merienda.

Te puedes reunir todos los ingredientes sobre la mesa, empezamos con la elaboración de nuestros crepes.

El primer paso será coger un bol de tamaño medio-grande y echamos la harina que previamente hemos tamizado para que no queden grumos al hacer la mezcla. Para quienes no sepan tamizar la harina, es tan fácil como pasarla por un colador. Una vez tamizada la harina, añadiremos el resto de ingredientes al bol y batiremos con una batidora de varillas eléctrica hasta que todo quede perfectamente integrado en una masa homogénea. Cuando tengamos nuestra masa preparada deberemos dejarla en la nevera durante aproximadamente media hora.

Cuando haya pasado la media hora de reposo, ponemos la media cucharadita de aceite de oliva en la sartén a calentar. Una vez esté caliente pincelamos la sartén con la mantequilla. El siguiente paso será el que todos conocemos: ir añadiendo cucharadas de la mezcla que hemos preparado de nuestros crepes a la sartén, para que se vayan haciendo poco a poco.

¿Cuándo es el momento perfecto para sacar los crepes?

Primero debemos tener en cuenta que la cucharada no deberá ser muy pequeña para que el crepe no quede muy fino. Cuando veamos que la masa de nuestro crepe está cambiando de un color blanco a uno más amarillento, le daremos la vuelta y notaremos que dejándolo 30 segundos más en la sartén, nuestro crepe queda dorado a la perfección.

El último paso será añadir las onzas de chocolate a nuestros crepes y decorar como nos guste. Una buena opción es añadirle frutas además el chocolate.