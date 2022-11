Diez utensilios súper útiles para cocinar en el microondas

Si no tienes tiempo (u horno) y lo que quieres es comer fácil y rico con una comida preparada rápidamente en el microondas, te vamos a decir diez utensilios que te serás de auténtica utilidad a la hora de cocinar en el microondas. Hoy en día cocinar en microondas es cada vez más común, ya que los nuevos modelos son cada vez más potentes y ofrecen mejores resultados.

Si bien es cierto que cada vez hay más personas que optan por cocinar en el microondas, también es cierto que hay muchos utensilios que te harán el proceso más fácil para poder obtener unos resultados perfectos sin ningún margen de error. También hay que tener en cuenta que hay ciertos materiales que no se pueden meter en el microondas como por ejemplo los metales, el oro, alguna pieza de cristal, etc. Es recomendable de igual manera mirar si el táper de plástico se puede o no meter en el microondas ya que el plástico que no es apto para microondas puede acabar siendo cancerígeno.

Hoy, te vamos a enseñar 10 utensilios que son 100% aptos para microondas y que puedes usar para tus recetas:

En cuanto a parrilleras, sí, existen estos utensilios para microondas, además, con resultados realmente excelentes. Las mejores parrilleras o grills para microondas son:

1. Lékué Microwave Grill

Este utensilio lo puedes encontrar por Amazon por un precio de 37,78€ actualmente con un 3% de descuento. También puedes obtenerlo en El Corte Inglés por 38,95€. Las características de este producto son:

Planchas de acero y superficie de material susceptor; consiguen crear el efecto grill en el alimento.

Asas 100% silicona platinum. Permiten sujetar y manipular de manera cómoda y segura el producto.

Tiras de sujección de silicona. Permiten sujetar las dos partes del producto entre si para presionar el ingrediente y asegurar la cocción.

Dimensiones del producto: 25.4 x 14.5 x 5.4 cm.

2. B.Bad 70120

Este utensilio lo puedes encontrar por Amazon por 32,44€. Las características de este producto son:

Posibilidad de cocinar, hornear, asar, freír o hacer al grill.

Pollo tostado, salmón, sándwiches… cree todas estas recetas rápida y fácilmente.

Apto para lavavajillas.

Tamaño: 25,5 x 28,5 x 4,5 cm.

Si lo que estás buscando es replicar la cocción al vapor, las vaporeras para microondas son perfectas para ti. Los mejores modelos son:

3. Lékué Vaporera

Este utensilio lo puedes encontrar por Amazon por 32,05€, actualmente con un 8% de descuento. Las características de este producto son:

Dos niveles para la preparación simultánea de dos platos.

Resistente a temperaturas de hasta 220º C.

Apto para lavavajillas.

Conserva la mayoría de los nutrientes de los alimentos y mejora el sabor sin añadir grasa.

4. Lékué Recipiente Quick Pasta

Este utensilio lo puedes encontrar por Amazon por 19,55€, actualmente con un 30% de descuento. Las características de este producto son:

Recetas de pasta en un solo paso. Añade todos los ingredientes en el recipiente y cocínalos en el microondas.

No es necesario hervir agua primero.

Su diseño permite servir directamente a la mesa de la cena.

Incluye Recetas: Farfalle con tomates secos, pesto, fettuccini arrabiata, spaghetti limone parmegiano.

Para desayunar, comer o cenar, los huevos siempre son una buena y deliciosa opción que se pueden cocinar de diferentes maneras. Para cocinar huevos en el microondas, los mejores utensilios son:

5. Lékué Kit 2 OVOS

Este utensilio lo puedes encontrar por Amazon por un precio de 17,50€. También puedes obtenerlo en El Corte Inglés por el mismo precio. Las características de este producto son:

Cocción rápida.

Silicona platinica.

Contiene recetas.

Producto de excelente calidad.

6. Lékué para tortillas francesas

Si prefieres una tortilla francesa, este utensilio es perfecto para ti. Lo puedes encontrar por Amazon por un precio de 17,50€. También puedes obtenerlo en El Corte Inglés por el mismo precio. Las características de este producto son:

Cocina tortillas francesas en el microondas.

Rápida cocción.

Apto para lavavajillas.

Silicona platino.

Material antiadherente.

Capacidad: 250 ml.

Contiene recetas.

7. Joseph Joseph

Por último en recetas de huevos, si lo tuyo son unos deliciosos huevos escalfados, este artilugio te salvará todas las comidas. Lo puedes encontrar por Amazon por un precio de 11,95€. También puedes obtenerlo en El Corte Inglés por el mismo precio. Las características de este producto son:

Huevos perfectamente escalfados en pocos minutos.

Huevos escalfados en agua para un sabor y textura clásicos.

El colador se puede levantar para escurrir y hacer que servir resulte sencillo.

Tapa antisalpicaduras.

Incluye instrucciones de cocción detalladas.

Por último, cambiemos a algo más dulce y veamos moldes de repostería para microondas. Se pueden preparar muchísimos tipos de dulces en el microondas. Algunos de los utensilios para hacerlo son:

8. Molde Savarín Lékué

Este utensilio lo puedes encontrar por Amazon por un precio de 14,90€ y un 10% de descuento. También puedes obtenerlo en El Corte Inglés por 16,50€. Las características de este producto son: Se puede usar en lavavajillas

Silicona platino 100%, resiste 220 ºC

Facil desmoldado por su flexibilidad y las propiedades antiadherentes de la silicona

Facil limpieza por su antiadherencia 9. Moldes para coulant Lékué Este utensilio lo puedes encontrar por Amazon por un precio de 26,95€. También puedes obtenerlo en El Corte Inglés por el mismo precio. Las características de este producto son: Por su forma y transparencia, el molde permite controlar perfectamente la cocción del fondant.

Incluye 6 moldes individuales para poder hornear solo las unidades deseadas.

Incluye una receta tradicional al horno de chocolate negro y una receta de chocolate blanco.