Estos son los errores que cometes al cocinar arroz

El arroz es un alimento que funciona perfectamente como guarnición cuando preparamos una carne o un pescado. Su suave sabor encaja perfectamente con el de otras comidas y salsas, aunque a sus puntos positivos también hay que sumar lo saludable que es. Este cereal, que es una fuente de hidratos de carbono, también nos aporta vitaminas y minerales.

Cocinarlo, además, es muy sencillo, tan solo tendríamos que echar el arroz a agua hirviendo y, después de removerlo, dejar que se cueza durante unos 18 minutos. Aunque en el proceso podemos caer en varios errores que, aunque no estropeen al completo el resultado final, impedirán que el grano y, por lo tanto, el sabor, quede perfecto.

Cocinar un arroz de mala calidad en una olla en malas condiciones

Si usamos un arroz que no sea de muy buena calidad puede ocurrir que los granos se rompan fácilmente o que otros no se cuezan por completo. Por otro lado, si lo cocinamos en una olla que tenga muchos años y ya esté algo gastada, estos pueden quedarse pegados al fondo, complicando así el proceso de cocinado.

Además de usar una olla en buenas condiciones, se recomienda que el tamaño de esta se ajuste a la cantidad de arroz que vayamos a cocinar. Por lo tanto, si vamos a cocer arroz para dos personas, bastará con una cacerola de un litro.

No agregar al agua los condimentos necesarios

Es interesante que al agua en el que coceremos el arroz le añadamos algunos condimentos para que el resultado final quede mucho más sabroso y el grano no se pegue. Cuando lo echamos a la olla debemos sazonarlo con algo de sal, pues de lo contrario quedará demasiado soso.

Además, cuando el agua rompa a hervir tendremos que añadir un poco de aceite de oliva, pues ayudará a que el arroz no se pegue en el fondo y a que, cuando lo sirvamos en el plato, no quede pegajoso. Tan solo bastará con agregar un pequeño chorro del líquido.

No utilizar las proporciones adecuadas de arroz y agua también repercutirá negativamente en el resultado final. Como podemos leer en la página web de SOS, normalmente suele utilizarse el doble de agua que de la cantidad del alimento. Para cocer dos tazas del cereal, verteremos 4 del líquido.

En el portal de SOS también apuntan otros consejos que nos ayudarán a que el arroz no se pase, además de utilizar la proporción correcta de agua. Estos son no destapar la olla mientras el alimento se está cocinado y que este proceso se lleve a cabo a fuego lento. Para que no se pegue, podemos enjuagarlo antes de añadirlo a la olla y no removerlo mientras se está cociendo.