Alertan de la presencia de sulfitos no declarados en botes de mostaza de la marca Prima

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) informa de una alerta sanitaria relacionada con botes de mostaza y especialmente dirigida a aquellas personas que sufran de alergia a los sulfitos. La AESAN ha tenido conocimiento de esta alerta a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), que fue emitida en un primer momento por las Autoridades Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

El producto afectado es la Mostaza Original de la marca PRIMA, que contendría sulfitos no incluidos en su etiquetado, por lo que se recomienda a las personas con alergias a estas sustancias no consumirlo si ya tienen un bote en sus hogares, como medida de prevención. Desde AESAN destacan que este producto no supone ningún riesgo para el resto de la población, únicamente para aquellos que no pueden consumir sulfitos por motivos de salud.

Los datos del producto

Nombre del producto en etiqueta: Mostaza Original.

Mostaza Original. Marca: PRIMA.

PRIMA. Aspecto del producto: envase de plástico.

envase de plástico. Fecha de consumo preferente: septiembre de 2023.

septiembre de 2023. Lote: LOT 2252.

LOT 2252. Código de barras: 8410118041574.

8410118041574. Peso por unidad/volumen: 330 gramos.

330 gramos. Temperatura: ambiente.

Desde AESAN informan de que los datos del caso han sido trasladados a las autoridades encargadas de la materia competente en las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se lleve a cabo la retirada de los productos afectados de los establecimientos y vías de comercialización.

Puede encontrarse más información sobre esta alerta específica y otras en la página web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. En la misma pueden consultarse alertas relativas a alergias y enfermedades como la celiaquía (habitualmente relacionadas con problemas en el etiquetado de alérgenos, trazas o ingredientes), pero también avisos que alertan de productos que pueden suponer un riesgo para el público general.

Además, aunque en este caso la alerta fuera nacional, la agencia forma parte de la Red de Alerta alimentaria de la Unión Europea (RASFF) y de la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN), lo que permite alertar de incidencias en productos de diversas partes del mundo y proteger la salud de los consumidores.