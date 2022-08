Detectan presencia de histamina en pizzas de atún distribuidas en España

Una de las alertas sanitarias más recientes que generó mayor revuelo entre el público fue la referente a la presencia de histamina en conservas de atún españolas. Tan solo un par de meses después, la AESAN ha vuelto a notificar la detección de esta sustancia en otro producto de consumo distribuido en nuestro país, presente en las reacciones inflamatorias del cuerpo humano y en el pescado mal conservado. En esta ocasión, los productos que ocupan esta alerta son pizzas de atún congeladas de la marca Consum, elaboradas en Italia.

La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. Es la causa más frecuente de intoxicación tras la salmonela, por lo que insisten en la importancia de no consumirlo.

En cuanto a su distribución en España, según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia y C. Valenciana. Por el momento no hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta.