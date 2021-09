Consumo equipara la nueva regulación del juego con la del tabaco

El día de ayer, martes 31 de agosto, supuso el fin del plazo para la adaptación de las empresas a las medidas adoptadas en el nuevo Real Decreto. Estas medidas regulan la publicidad concerniente al sector de los juegos azar y las apuestas.

La norma fue aprobada el pasado 3 de noviembre de 2020 y desarrolla los artículos 7 y 8 de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, de regulación del juego. Mediante esta norma, como medida más importante se contempla la prohibición de publicidad audiovisual fuera del horario de 1:00 a 5:00 horas.

En este contexto, Mikel Arana, director general de Ordenación del Juego, ha equiparado este decreto con el que prohibía la regulación del tabaco: «El tipo de normativa es la misma, por tanto, su objetivo no es perjudicar a nadie, sino defender la salud pública».

Mismo objetivo, mismas reticencias

Mikel Arana ha querido recordar, en declaraciones a RNE, que al principio con la normativa de la publicidad para el tabaco también hubo reticencias iniciales: «Los estamentos que hacían publicidad decían que iba a ser imposible continuar, y a la vista de lo que ha sucedido no ha sido así». También ha señalado las diferencias entre ambas normativas: «De la misma manera que la publicidad del tabaco está prohibida en cualquier ámbito, en el del juego existen restricciones pero se permite; el juego no es una actividad inocua pero no puede compararse cien por cien al tabaco».

De hecho, sacar adelante el nuevo decreto para la publicidad en torno al juego ha sido un camino difícil, con tres recursos contra el decreto en el Tribunal Supremo. Este decreto cuenta con un doble objetivo enfocado a dos tipos de público. Por un lado se encuentra dirigido a aquellas personas que cuenten con una patología relacionada con el juego para que «no tengan tentaciones permanentes, recordándoles que pueden seguir apostado». Por otro lado, llegar a aquellas personas que «están entrando al mundo de las apuestas no desarrollen finalmente una patología al no estar bombardeados permanentemente».

La base para frenar la ludopatía

Algunas asociaciones han vertido críticas respecto a los mecanismos de prevención, inexistentes más allá de esta regulación. Por ello, Arana ha querido destacar que el Ministerio de Consumo se encuentra enfocado en el decreto del juego seguro «que cierra el desarrollo de la ley y que pretende que, quien quiera ir a jugar, lo pueda hacer en un entorno seguro que dificulte los problemas de ludopatías».

Preguntado por el aumento de las casas de apuestas, el director general ha querido recalcar que estas son competencia de cada autonomía, las cuales ya conscientes del problema trabajan en diferentes mecanismos para frenar esta expansión.

En cuanto a la publicidad existente durante la celebración de los partidos de la Eurocopa, Arana ha admitido que ha supuesto un exceso, no obstante «con o sin decreto, hubiese entrado el mismo volumen de publicidad salvo que no hubiese un periodo de transición como el que se previó».