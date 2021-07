Johnson & Johnson retira cinco de sus protectores solares por contener benzeno

La marca Johnson & Johnson ha comenzado la retirada de determinados protectores solares en aerosol de Aveeno y Neutrogena. La decisión ha sido tomada después de que varias pruebas determinarán que estos productos contienen benceno, un componente muy cancerígeno para el ser humano.

De igual modo, la empresa, mediante un comunicado tal y como recoge el diario Los Angeles Times, ha pedido a sus consumidores que desechen de manera inmediata estos productos. Los protectores solares se encuentran distribuidos como aerosoles y corresponden a Neutrogena Cool Dry Sport, Neutrogena Invisible Daily, Neutrogena Ultra Sheer, Neutrogena Beach Defense y Aveeno Protect + Refresh.

Los peligros del benceno

La marca Johnson & Johnson ha comunicado que la retirada de estos productos se está realizando por precaución ante los contenidos de benceno, aunque si bien la cantidad presente no es de un nivel demasiado alto.

El benceno se obtiene a través de materias como el gas natural, el petróleo o el carbón y se usa en numerosos productos químicos de uso industrial, además de emplearse también como disolvente en determinados sectores químicos. Se trata de un químico incoloro que tiene un gran impacto negativo en la salud humana. Se encuentra en productos como la gasolina o el humo del tabaco.

Los peligros derivados para la salud humana derivados del benceno son numerosos. Una leve exposición a esta sustancia química puede producir desórdenes tanto en el sistema nervioso como en el inmunológico. Además, puede afectar a la piel, los ojos e incluso al tracto respiratorio. También provoca daños en la médula de los huesos y se encuentra catalogado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como carcinógeno para el ser humano, dado que su exposición prolongada puede derivar en varios tipos de cáncer.

No obstante, la empresa ha comunicado que la cantidad de benceno no se corresponde con la composición inicial, ya que esta sustancia no cuenta como ingrediente en ninguno de los productos de la marca. Por ello, Johnson & Johnson ha abierto una investigación para esclarecer de dónde proviene este benceno. La compañía ha declarado que sin embargo la cantidad contenida en estos productos es mínima.

Los síntomas derivados de encontrarse expuesto al benceno van desde el dolor de cabeza hasta los mareos o el ritmo cardíaco irregular. Si la exposición es muy alta puede provocar incluso la muerte.

El hallazgo ha sido llevado a cabo por Valisure, empresa externa para la realización de pruebas farmacéuticas, la cual detectó que hasta 78 lotes de protectores solares contenían esta sustancia química. Hasta 40 productos de los 78 lotes contenían niveles más que significativos de benceno.

Con todo, la compañía Johnson & Johnson ha abierto un teléfono en la línea (800) 458-1673 para proceder con los reembolsos de los consumidores de estos productos, así como atender todas las preguntas que puedan surgir a raíz de la presencia de benceno en estos productos.