Lidl tiene la tabla de paddle surf más vendida

El verano y las altas temperaturas son la excusa perfecta para regalarnos unas merecidas vacaciones o días de descanso muy próximos a la costa. Cada año aumentan los aficionados a los deportes o prácticas acuáticas y la marca Lidl es consciente de ello.

Siempre a la última en cuanto a novedades y a las demandas de sus consumidores, la empresa alemana sabe que el mar y el agua son los elementos imprescindibles durante la temporada estival. Por ello, no es de extrañar que su último producto se haya convertido en el más vendido de la famosa cadena de supermercados. Hablamos de su tabla de paddle surf hinchable, de la marca Mistral, la cual se encuentra disponible de manera online a través de su página web.

Superficie antideslizante y agarre seguro

Una de las principales cualidades de la tabla de paddel surf de Lidl es la seguridad que proporciona a todo tipo de públicos, desde mayores a pequeños, gracias a su superficie totalmente antideslizante. Esto se debe al material usado durante su elaboración: el Drop-Stich, el cual dota a la tabla de rigidez y le dota de un revestimiento muy seguro.

La tabla de paddel surf de la marca teutona cuenta en su diseño con un sistema de cámara doble con un acabado de alta calidad que le confiere una increíble seguridad y estabilidad. Además, cuenta con 3 quillas para que los desplazamientos se realicen de manera eficaz.

Por si no fuera poco, con su compra se incluye su propio kit de reparación para que no tengamos que desechar el producto por cualquier avería o ruptura. Además, dispone de arandelas elaboradas en acero y con forma de D que fijan el cable de seguridad de casi 3 metros de longitud. También cuenta con una válvula de rosca que facilita el inflado de la tabla así como el desinflado, para lo cual incluye un inflador doble para que no tengamos que perder el tiempo más de lo debido ni realices gastos adicionales.

Lidl pone a la venta la tabla de paddel surf que está causando furor y que es ya un éxito de ventas. Además, con su compra también se incluye un remo universal con longitud totalmente regulable, de 167 a 207 centímetros. Y si queremos darle otro uso a nuestra versátil tabla podemos convertir este remo simple en uno doble con una longitud final de 2,29 metros.

Otra de las ventajas que hacen que optar por este producto sea una compra de garantía es su fácil transporte. Inflada, la tabla de Lidl cuenta con unas medidas aproximadas de 320 x 84 x 15 centímetros. Al contrario, si la tenemos desinflada tan solo ocupará 49 x 31 x 20,5 centímetros y podemos transportarla fácilmente en la bola de 10 litros con refuerzo de gomaespuma incluida con su compra.