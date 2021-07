La llegada de Rohlik confirma la tendencia de los supermercados fantasma en España

"Imagínate una cálida noche de julio, al son de castañuelas y guitarras. Bebes sangría lenta y suavemente y piensas en lo hermosa que es la vida como la disfrutan los españoles. Hay tiempo suficiente para todo y la sangre caliente corre por sus venas. Por eso su apetito y la pasión con la que comen con sus familiares y amigos es una gran inspiración".

Así nos ven los creadores del supermercado checo Rohlik y con esa idea esperan desembarcar pronto en nuestro país para "disfrutar de España con nosotros de la A a la Z". La empresa checa, nacida hace seis años, desarrolla un negocio híbrido entre servicio de entrega exprés y supermercado on line, confirmando la tendencia de los supermercados fantasma en España.

Ya se percibía en los últimos años un crecimiento sostenido de la venta on line en la distribución alimentaria, pero era lento. La tienda física seguía siendo la preferencia abrumadora del consumidor, entre otras cosas por un modelo en el que prima la cercanía.

Pero la pandemia ha acelerado los cambios y esa lentitud en el avance de lo digital ya es mucha menos lentitud. Los compradores digitales aumentan, los que combinan la compra en tienda con el on line se asientan y los que únicamente usan la compra on line siguen siendo un número poco significativo, pero sin duda alguna es el nicho donde más crecimiento puede producirse. Una clara oportunidad de negocio que muchos no están dispuestos a desaprovechar.

Rohlik y sus diferentes marcas en Europa

Hay un antes y un después del Covid en esto de la compra on line en los supermercados. Las grandes cadenas aceleran su estrategia de digitalización y surgen nuevos competidores como esta startup checa que pretende acelerar su expansión por Europa. Ya ofrecen sus servicios en República Checa, Austria y Hungría y en los próximos meses pretender lanzarse a por los mercados de Alemania, Rumanía, Italia, Francia y España.

Rohlik cuenta actualmente con unos 750.000 clientes y el año pasado su facturación superó los 300 millones de euros. La principal nota característica de este supermercado fantasma respecto a otros como Dija o Gorillas es su amplio surtido ¡La compañía checa pone a disposición de sus clientes más de 17.000 productos!

Así, antes de su desembarco definitivo en España, la marca checa, que aquí lo hará bajo otro nombre, ya está destacando los productos españoles a sus compatriotas, para ir asociándose a los valores de España. Anuncian cómo cocinar una auténtica paella española y alaban el gazpacho, como sabrosa y refrescante bebida para el verano.