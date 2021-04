Nueve de cada diez anuncios de alimentación infantil son de productos poco saludables

Casi todos los anuncios de televisión de alimentos dirigidos a los niños corresponden a productos que no son saludables y no se encuentran en una posición adecuada en la clasificación Nutriscore, la cual ha ido desarrollándose en los últimos meses por parte de la Unión Europea y el Gobierno de España. Son anuncios de chocolates, de galletas, de bollería industrial, de comida rápida y de cereales de desayuno que son muy conocidas por el público.

Son nueve de cada diez anuncios y este dato viene de una investigación que ha hecho la Organización de Consumidores y Usuarios sobre la publicidad de los alimentos en seis canales de televisión, los cuales dos eran generalistas, uno autonómico y tres eran para pequeños y jóvenes. La OCU ha explicado que son conclusiones "alarmantes" porque los menores tienen una especial dificultad para asimilar la información que se les da y son más susceptibles para dejarse influir por las prácticas comerciales de la empresas que aparecen en los horarios infantiles.

Exceso de peso

Hay que recordar que, en la actualidad, cerca del cuarenta por ciento de los niños tienen exceso de peso y, por lo tanto, tienen una alta probabilidad de sufrir problemas en el futuro como la diabetes o las cardiopatías. Esta publicidad no ayuda a disminuir el problema de sobrepeso de los menores y, también de los adultos, los cuales están teniendo graves problemas de salud por su obesidad, tal y como han comentado los médicos en numerosas ocasiones desde hacer varios años. Además, la entidad ha recordado que no es una situación nueva porque, en 2019, hicieron otra investigación y aparecía el mismo problema, demostrando que el modelo de autorregulación que existe desde 2005, no ha funcionado y que habría que actualizar las normas por parte de las autoridades. Por ello, se ha pedido al Ministerio de Consumo una norma que prohíba esta publicidad de los alimentos no saludables cuando estén dirigidos a los menores de 15 años y, en concreto, aquellos con una valoración D o E en la clasificación Nutriscore.

El problema del sobrepeso se está observando, cada vez más, en las edades más tempranas. Así lo han advertido los nutricionistas y los pediatras durante años porque hay mucho sedentarismo en los niños, no se realiza el deporte suficiente y, sobre todo, la dieta no es la correcta para su desarrollo.

Los médicos han insistido en una educación correcta y en un trabajo en casa para que los pequeños tomen un amplio abanico de alimentos saludables y alternen las frutas, las verduras, la carne, el pescado, entre otros, para no tener problemas en un futuro en los que pueda aparecer la diabetes o problemas en el corazón y la circulación.