¡Preparados, listos, ya! La carrera para hacerse con todas las cosas que necesitamos año tras año en la época navideña ha empezado. El Black Friday se ha convertido en el pistelatazo de salida de varias semanas en las que el consumo se convierte en el máximo protagonista de las conversaciones con amigos, compañeros y familiares.

Está todo carísimo y hay que darse prisa para no quedarte sin los 'must' que no pueden faltar en tu lista de necesidades. Porque los datos económicos no mejoran y la mitad de los consumidores anticipa las compras navideñas para ahorrar...o no quedarse sin los juguetes más buscados para esta Navidad

¿Qué artículos serán los más damnificados por la crisis estas navidades? Esto es lo que refleja un estudio realizado por Packlink.

La mitad de los hogares españoles reconoce que gastará menos o mucho menos que el año pasado en estas mismas fechas

Porque la inmensa mayoría de hogares españoles se ven obligados a realizar determinados ajustes en sus gastos, pero ni mucho menos se van a privar de seguir consumiendo esta temporada alta de invierno. España ocupa el tercer puesto en cuanto a mejores niveles de consumo de cara a estas fechas tan especiales, a pesar de más de la mitad de los hogares españoles reconoce que gastará menos o mucho menos que el año pasado en estas mismas fechas.

Sólo mejora las expectativas españolas Alemania e Italia, donde uno de cada cuatro asegura que no sólo no van a reducir, sino que van a gastar más durante Navidad.

Los productos de belleza y moda, una necesidad

¿De qué nos vamos a privar los españoles? A la cabeza de esta lista de descartes se sitúan, según Packlink, los productos de bricolaje y jardinería, los juguetes y juegos y los artículos de electrónica, que terminan siendo la opción elegida por uno de cada dos consumidores españoles, que optan por renovar una temporada más el contrato de su dispositivo de referencia, pensando en buscar un mejor momento para sustituirlo.

Eso sí, a lo que no están dispuestos a renunciar los españoles es a los productos de belleza y la moda. Y es que ya se conoce que en tiempos de dificultades económicas, los consumidores incrementan su gasto en pequeños objetos que potencian su autoestima.

Podemos quedarnos sin el cordero en la cena de Nochebuena, sin el teléfono móvil de última generación o sin la pequeña reforma que soñábamos en nuestra salita, pero ese bolso que llevamos meses esperando, esas zapatillas deportivas tan cómodas que nos probamos o el abrigo que es tendencia en las redes sociales no puede esperar más tiempo.