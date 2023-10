Se acabó definitivamente el calor. El descenso de temperaturas ya se hace sentir. El cambio de ropa de armario, una asignatura ineludible, y más pronto que tarde habrá que echar mano de la calefacción.

Así es este clima del siglo XXI en el que no existe término medio y en el que es importante adecuar el espacio en el que vivimos para que las enfermedades no no pasen factura...sin que la factura de la luz no termine proporcionando algún que otro quebradero de cabeza.

Es fundamental hace un consumo inteligente y responsable de nuestros aparatos. Conseguiremos un ahorro mucho mayor de energía y ayudaremos a disminuir el desperdicio energético, notándolo sensiblemente en nuestras facturas. Estos son cuatro aspectos clave para no desperdiciar energía (y dinero) con la calefacción.

Ventilación correcta por las mañanas

Si en verano es importante ventilar la casa durante el máximo tiempo posible que el aire sea fresquito, cuando bajan las temperaturas en el exterior la situación debe ser a la inversa. La casa necesita, obviamente, ventilarse, pero el tiempo justo y necesario para evitar pérdidas de calor.

La principal recomendación de los expertos es abrir todas las ventanas a la vez durante pocos minutos a primera hora de la mañana, así lograremos que circule el aire con mayor celeridad y las habitaciones estarán en situación de mantener una temperatura agradable durante todo el día sin necesidad de abusar de la calefacción.

Correcto aislamiento de las habitaciones

A partir de ese correcto proceso de ventilación, lo siguiente que tenemos que cumplir a rajatabla es el aislamiento de puertas y ventanas, así como el filtro que suponen en ocasiones las cortinas, para evitar que el frío intenso que pueda haber en el exterior termine afectando negativamente al interior del hogar.

Controlar la temperatura en casa

Para controlar la temperatura de la casa es importante también disponer de un aparato que nos ayude, como el termostato. La temperatura ideal que debemos mantener durante el día está situada entre los 19 y los 21 grados, pero ¿Cuál es la temperatura a la que hay que poner la calefacción para ahorrar en la factura de la luz? Esta se situaría algo por debajo (entre 15º-17º), que es la recomendable para tener un descanso completo y agradable.

Buen mantenimiento de los radiadores

Por último, nos ayudará a ahorrar un pellizco en nuestra factura de la luz prestarle la debida atención a los radiadores que tengamos en casa. Extraer el aire acumulado de aquellos que sintamos que no calientan como deberían y apagar aquellos que se encuentren habitaciones vacías.