El consumo de alimentos ultraprocesados tiene un efecto nocivo en la salud

Lisa Drayer es nutricionista, autora y colaboradora de salud y nutrición de CNN. Como nutricionista, está al tanto de muchos debates en el mundo de la nutrición sobre los alimentos que nos mantienen sanos y los que realmente causan enfermedades.

Para ella, cada alimento ofrece diferentes beneficios nutricionales para la salud en general. E incluso los alimentos envasados pueden formar parte de una dieta saludable. Y sabe que los hábitos alimenticios poco saludables actuales no llevan a consumir demasiados alimentos ultraprocesados ricos en azúcar, sal y grasas poco saludables. Durante una conversación con el neuroendocrinólogo pediátrico Dr. Robert Lustig en CNN ambos explican cómo los alimentos procesados propician las enfermedades relacionadas con la dieta.

Según la evidencia disponible, el consumo de productos ultraprocesados aumenta el riesgo de padecer determinadas enfermedades como diabetes, enfermedad cardiovascular y diferentes tipos de cáncer, según recientes estudios. Lustig, profesor emérito de la Universidad de California en San Francisco que se dedica a tratar y prevenir la obesidad y la diabetes infantiles, analiza así los peligros del exceso de azúcar, su relación con la obesidad y lo que podemos hacer al respecto. "La industria alimenticia sabe que cuando concentran el azúcar, se vuelve adictivo.

Cuanto más azúcar se añade a los alimentos procesados, más adictivos se vuelven. También saben que cuando concentran el azúcar, provoca grasa en el hígado, lo que lleva a la resistencia a la insulina, al síndrome metabólico y a la muerte, y lo hacen de todos modos".

Alimentos y niveles de procesamiento

Nos encontramos con diferentes tipos de alimentos y también diferentes niveles de procesamiento. Si tomamos la manzana como ejemplo, tendríamos a la manzana, que no está adulterada de ninguna manera, en el primer paso; la manzana cortada en rodajas, como alimento separado mecánicamente; al puré de manzana, como alimento en el que se ha eliminado o añadido algo; y la tarta de manzana, como alimento en el que se ha destruido la matriz del alimento y se ha añadido el ingrediente a otros alimentos para conseguir una mayor palatabilidad.

¿Cómo? Normalmente se elimina la fibra y se añade azúcar. Y así es cómo empiezan los problemas de salud, explica Lisa Drayer.

No tiene nada ver con el azúcar y la fibra natural, sino con la adulteración del producto. "Todos los alimentos son intrínsecamente buenos. Lo que no es bueno es lo que hacemos con los alimentos. La gente debería pensar en las etiquetas de los alimentos como una etiqueta de advertencia. Lo que realmente necesitas saber es qué le han hecho a la comida, pero eso no está en la etiqueta", apunta Lustig. Es importante tener en cuenta los siguientes detalles:

Si un alimento no tiene etiqueta, eso es bueno, porque no se le ha hecho nada.

Si un alimento tiene una etiqueta, busca tres cosas: el azúcar, casi siempre escondido por la industria; la grasa por si han añadido aceites que propician la inflamación de los órganos; y la fibra, cuya proporción al dividir carbohidratos por la fibra dietética debe ser menor de 5.

Comida 'real' vs alimentos ultraprocesados

¿Tanto influye comer alimentos directamente tratados de la tierra y únicamente cortados o distribuidos en lugar de modificados? Pues sí. La explicación científica que aporta el neuroendocrinólogo pediátrico es que los genes juegan un papel diferente en las distintas enfermedades. "Las enfermedades monogénicas, como la anemia de células falciformes y la fibrosis quística, implican mutaciones de un gen. Estas enfermedades no pueden modificarse con la dieta. Pero las enfermedades crónicas, como las cardiopatías, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad del hígado graso no alcohólico, son poligénicas, lo que significa que el entorno desempeña un papel mucho más importante".

Si tienes tendencia a padecer una enfermedad crónica, lo mejor que puedes hacer es arreglar tu entorno para arreglar tus mitocondrias. Eso significa no envenenarlas. ¿Qué las envenena?

El azúcar La falta de omega-3 Exceso de omega-6 Falta de fibra que conduce a un intestino permeable

Estamos ante todos los elementos que debemos tener en cuenta en las etiquetas de los productos, por lo que estar pendiente de tener una dieta no te garantiza los resultados, pero quitarte las comidas procesadas sí es sinónimo de salud, vitalidad y aumentar tu esperanza de vida.