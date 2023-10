Hacer la compra se ha convertido en los últimos tiempos en una difícil misión en la que tienes que sortear la bombas en forma de subida de precios y llevar una estrategia bien marcada si no quieres salir de allí con la sensación de que no compraste lo que necesitas, sino lo que te 'obligaron' a comprar. Nada más lejos de la realidad. En los supermercados no hay nadie que te mete los productos en el carrito sin permiso ni mucho menos, pero sí es cierto que tienen sus trucos para intentar convencerte de lo que es mejor para ti (aunque no lo sea). Lo tenemos todo claro: los supermercados en los que más compramos los españoles, recomendaciones para garantizar la seguridad de los alimentos al hacer la compra o que los lunes difícilmente encontraremos pescado, pero a veces se nos escapan determinados detalles que apuntan a nuestro subconsciente. Estas son cuatro estrategias que usan los supermercados para que nos saltemos nuestra lista de la compra.

Frutas y verduras saludables como primer impacto

Uno entra en la mayoría de los supermercados y lo primero que tiene ante sus ojos es la fruta y la verdura reluciente, con un aspecto envidiable y una sensación de saludable insuperable. Aunque no lo tengamos previsto la necesidad de sentir que estamos haciendo bien las cosas nos impulsa a meter algo en el carrito, aunque después puede darse el hecho de que se quedan demasiados días en el frigorífico y terminan en la basura ante nuestra pereza alimentario en el hogar.

La comida entra por los ojos

Ya lo aviso hace cierto tiempo la ciencia: La comida entra por los ojos. Por lo tanto, que nadie dude que los productos que realmente desean vender en los supermercados serán esos que estén perfectamente colocados a la altura de los ojos para que no puedan pasar desapercibidos durante nuestra visita por los diferentes pasillos. Son productos que no necesitas buscar. Ellos te encuentran a ti.

Ofertas y más ofertas, aunque no sean al mejor precio

El tercer aspecto que invita a comprar, aunque no sea necesario, es el de las ofertas. 3x2, 2x1 o descuentos del 25% en productos con fecha de consumo preferente a punto de cumplir. Estas llamadas de atención logran convencer a los consumidores a la hora de seleccionar productos. De los que pensaban comprar...y de lo que no.

Los caprichos, cerca de la caja

Por último, nos encontramos con esos productos que queremos evitar a toda costa. Productos más caros de lo habitual para lo que aportan pero que forman parte de esa lista de caprichos que todos tenemos, independientemente de la edad. Chocolates o chucherías encabezan el ránking de pecados en este aspecto. Esos de los que pillas de forma instintiva o que tus hijos te obligan a coger para no montar un número cuando llegas a la caja dispuesto a pagar.