Cinco formas de evitar la compra de productos falsificados

Estamos en la semanas de mayor consumo del año. Los ciudadanos nos lanzamos a la caza de comida para las reuniones familiares, las sorpresas para nuestros amigos invisibles y la lista de peticiones para Papa Noel y los Reyes Magos se dispara. Bien es cierto que la economía no anda muy boyante y muchos aspiran a conseguir lo mejor al mejor precio. Recurrir a las típicas gangas del mercado o la venta ambulante puede terminar resultando en ocasiones contraproducente o llevarte a la compra de productos falsificados, una práctica común en muchos lugares del mundo, pero que puede tener efectos negativos, tanto para el comprador como para la economía local y global.

Los productos falsificados suelen ser de baja calidad y no cumplen con los estándares de seguridad y salud necesarios

Porque con los productos falsificados es cierto que puedes ahorrarte mucho dinero, pero también te arriesgas en la mayoría de ocasiones a llevarte a casa ropa, aparatos electrónicos o perfumes de baja calidad y que no cumplen con los estándares de seguridad y salud necesarios. ¿Cómo evitar entonces comprar productos falsificados? Estas son cinco formas que recomiendan los expertos y reducen los peligros de comprar productos falsificados.

Comprar productos de tiendas y sitios web oficiales

No hay mayor garantía para asegurarnos una compra segura que hacerlo en las tiendas y sitios web oficiales de las marcas. Son estas las que generan sus productos o entablan relación con sus proveedores habituales, algo que implica una mayor confianza a la hora del resultado final, así como una garantía en caso de encontrar desperfectos en el mismo.

Verificar cuidadosamente las etiquetas

A la hora de darnos cuenta de si el producto es falsificado o no es fundamental examinar tanto la forma de empaquetado como las etiquetas, para percatarnos de posibles errores o signos de falsificación.

Comparar el precio y la calidad del producto

Es importante no comprar lo primero que vemos porque consideremos que tiene un bajo precio. Es recomendable comparar los precios y las características de los productos con los verdaderos, a través de la página web o la tiendas de las marcas.

Desconfiar de los precios demasiado bajos

Porque para no caer en posibles estafas lo primero es no precipitarse a la hora de comprar y desconfiar siempre de los productos con precios demasiados bajos. Nadie regala nada si no es por algo. Y muchas veces es mejor gastar un poco más y tener garantía de que lo que nos llevamos a casa es un buen producto.

Evitar vendedores desconocidos o informales

Por último, los expertos aconsejan evitar comprar productos a vendedores desconocidos o que presenten determinados signos de informalidad, sobre todo en el mundo actual en el que se completan transacciones comerciales a través del mundo digital (web o redes sociales). Ahí también es importante seguir las siete recomendaciones de Consumo para comprar de forma segura por Internet.