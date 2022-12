Estos son los juguetes más buscados por Papá Noel y los Reyes Magos en estas Navidades de 2022

El juguete de moda puede convertirse en una horrible pesadilla para Papá Noel y los Reyes Magos si no son previsores. En esta época es imposible no acordarse de Arnold Schwarzenegger en su odisea por toda la ciudad de Nueva York a la caza y captura de Turboman. La película Un padre en apuros tiene ya más de 25 años, pero no sería extraño verla en estas fechas de nuevo en algún canal de televisión. Aunque resulte cómica, la desesperación por encontrar algún juguete popular no es desconocida en muchos hogares.

Los productos con licencias han recuperado el terreno perdido en los últimos años, siendo los clásicos y los personajes asociados a la televisión los que acaparan gran parte del consumo. Los productos vinculados a las sagas, series de televisión y contenidos de las plataformas digitales suelen ser muy exitosos porque tienen una mayor exposición y penetración frente a otras propuestas.

Los clásicos como las criaturas extintas de Jurassic Park, las figuras galácticas de Star Wars, los artilugios de Harry Potter, los muñecos de Pokémon, el universo de los superhéroes de Marvel o Dragon Ball figuran en el ranking de los juguetes más vendidos, según los datos presentados por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) y la consultora NPD Group España. Los juguetes vinculados al fútbol también están teniendo una fuerte demanda este año por el Mundial de Fútbol Qatar 2022.

Spiderman y la Patrulla Canina, los personajes más buscados por los internautas

Por otro lado, según un estudio presentado por la agencia de marketing digital Estudio34, el personaje de ficción más popular en Google es Spiderman. Hace tiempo que los personajes ficticios metieron una patita en el sector juguetero y no es ningún secreto que son un gran éxito de ventas. A Spiderman le sigue la Patrulla Canina, Pokémon, Harry Potter y Peppa Pig, en este orden, clásicos que ya aparecieron en informes de años anteriores.

Otra de las conclusiones de este estudio apunta a la presencia cada vez mayor de las figuras Lego. "Hace años que venimos presenciando una gran popularidad online de las marcas de juguetes de construcción Lego y Playmobil", comentan desde esta agencia de marketing digital.

Además, en el top 10 de familias de juguetes con más búsquedas online destaca la presencia de muñecas, siendo las hiperrealistas Reborn las más buscadas. Le siguen Rainbow High, Trolls y My Little Pony. Mientras que Barbie, Bratz y Nancy pierden posiciones.

Juguetes más vendidos para niños menores de 3 años

Los rompecabezas, pinturas y muñecos son los juguetes preferidos entre los menores de tres años. Uno de los productos estrellas estas navidades son los Bebés Llorones Fantasy, una colección de muñecos en la que Dreamy es uno de los más populares. Estos muñecos lloran con lágrimas de verdad al quitarle el chupete. Su llanto se hace cada vez más fuerte y solo se calma cuando se le pone de nuevo el chupete o se le acuna entre los brazos.

Los juegos de bloques y de construcción son otros de los más deseados por los pequeños de la casa, así como los personajes televisivos de Súper Zings, los muñecos interactivos The Bellies, Súper Cute o la bicicleta sin pedales de Chico.

El sector del juguete prevé un ligero crecimiento en 2022

Después de dos años marcados por la pandemia, el sector del juguete vuelve a cifras de 2019 y la previsión de facturación de la industria juguetera para la actual campaña de Navidad les acerca a los niveles de prepandemia con un ligero crecimiento, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes.

"A pesar de los incrementos generalizados de los costes, las empresas fabricantes de juguetes han realizado un gran esfuerzo para contener sus tarifas ante la campaña de Navidad, que concentra el entorno al 75% de sus ventas, y han continuado su apuesta por la innovación, plasmada en multitud de novedades para sorprender, divertir y educar a los más pequeños, con lo que se espera recuperar el mercado español en los niveles antes de pandemia", señalan desde la asociación.

La facturación del sector en 2021 alcanzó los 1.598 millones, con 270 empresas y 5.168 trabajadores directos y unas exportaciones de 703 millones de euros. La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes prevé que la facturación del sector crecerá en 2022 entre el 2% y el 3% gracias al incremento de las exportaciones y la recuperación del mercado español.