Estos son los productos que más se roban en Navidad

La Navidad es la época del consumo por excelencia. La paz y el amor parece que no es lo primordial. Entre las comidas, cenas y regalos, la cuenta corriente sufre un importante sablazo. Calles iluminadas y abarrotadas de gente en las que, también, más de uno aprovecha la ocasión para apropiarse de lo que no es suyo, porque en navidad no sólo aumentan las ventas, también los hurtos.

Perfumes y cremas de belleza, accesorios de telefonía móvil, alimentos frescos como la carne o el queso y los vinos y otras bebidas alcohólicas son, por este orden, los productos más susceptibles de ser hurtados o robados, una práctica delictiva que afecta tanto al pequeño comercio como a las grandes superficies y que se acentúa en Navidad, según asegura una encuesta elaborada por Checkpoint Systems, Deloitte y la Asociación de Fabricantes y Consumidores (Aecoc) durante el 25º Congreso Aecoc sobre Pérdida Desconocida.

Este informe revela que solo en invierno se produce el 27,6% del total de robos anuales. Y advierte: la práctica totalidad de los expertos consultados para la elaboración del informe coincide en señalar que el hurto crecerá en 2023.

Más del 61% de los encuestados situó los perfumes y las cremas de belleza como los productos más susceptibles al hurto dado su pequeño tamaño y su alto valor. Los accesorios para móviles son los siguientes en la lista, gracias a la elevada demanda que tienen en el mercado de reventa y lo sencillo que resulta ocultar sus accesorios. Mientras que el alto precio de los productos frescos y el alcohol y su presencia en los festejos navideños explican su presencia en la lista de los productos más deseados por los cacos.

"Las tradicionales compras navideñas hacen que se multiplique el flujo de clientes en los comercios, lo que supone una sobrecarga de los sistemas de seguridad tradicionales y aumenta el riesgo de sufrir hurtos", reconoce Emanuele Soncin, director de la unidad de negocio de Checkpoint Systems en España.

Tecnología para evitar los robos

Ante esta situación, las empresas optan por proteger sus artículos prestando especial atención a la mercancía más vulnerable, fundamentalmente a través de soluciones tecnológicas de vanguardia cada vez más de moda.

Casi el 80% de los expertos en antirrobo consultados para este estudio asegura que la tecnología tiene un papel esencial en la mejora de la seguridad de los productos y considera que el punto clave para la prevención de los robos se sitúa en la línea de caja.

Sin embargo, los expertos reconocen que implantar estos mecanismos antirrobo podría causar inconvenientes en la experiencia de compra del cliente. Para evitarlo, las antenas antihurto más novedosas garantizan una gran amplitud en los accesos a los establecimientos y la tecnología RFID permite realizar inventarios con mayor rapidez y eficacia.

"En invierno se producen el 27,6% del total de hurtos anuales, por lo que muchas empresas optan por actualizarse con tecnología RFID para frenar el crecimiento de hurtos experimentado en los últimos meses", concluye Soncin.

1.515 millones de euros en pérdidas en 2021

Los hurtos, fraudes e ineficiencias supusieron una pérdida de 1.515 millones de euros en 2021, el 0,75% del valor total de las ventas del comercio, según el estudio de Aecoc y Deloitte. El 54% de este impacto corresponde a hurtos externos, un 31% a fallos administrativos y el 15% restante a robos internos en las empresas.

El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior revela que se produjeron más de 306.000 hurtos en el primer semestre de 2022, un 44,6% más que en el mismo periodo del año anterior. De esta forma, el hurto se sitúa como el delito más común en España, a mucha distancia del segundo más recurrente, el robo en domicilios. Para entender este incremento hay que tener en cuenta que durante el primer semestre de 2021 aún se vivía en España las consecuencias de la pandemia del Covid-19 y que en muchos municipios existían medidas anticovid, de confinamiento o limitaciones en los horarios comerciales.