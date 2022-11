20 libros infantiles imprescindibles para regalarle a un niño en Navidad

Un libro es el mayor tesoro que se le puede regalar a un niño. Las mentes de los más pequeños de la casa están llenas de historias y de aventura, y su creatividad e imaginación no tienen límite. Ellos son capaces de vivir y recrear historias como si fueran el mismísimo Rey León o el propio Rayo McQueen en la final de la Copa Piston.

A través de los cuentos infantiles, los niños recrean y descubren un mundo lleno de fantasía pero también de realidad ya que, casi todos los libros infantiles se componen de imágenes sencillas pero muy cotidianas y de textos muy fáciles de entender, además de metáforas y mensajes con valores que les ayuda a entender la realidad.

A través de la lectura, se puede disfrutar de un gran momento de calidad en familia. Además, a través de los libros, los más pequeños adquieren nuevas palabras, y esto les hace reforzar su autoestima y confianza en si mismos, aprenden a identificar sus sentimientos y es una forma de empezar a conocer la importancia de cuidar las cosas y la fragilidad que tienen alguna de ellas.

¿Cuándo podemos empezar a leerle un libro a nuestro hijo? Desde el primer día, prácticamente. Si hay que poner una fecha de inicio concreta, algunos especialistas recomiendan iniciar a los niños en la lectura a partir de su sexto mes de vida. De este modo, se les acostumbra a escuchar y se les estimula a hablar.

Con las Navidades a la vuelta a la esquina, regalar un buen libro infantil puede ser una gran oportunidad para fomentar el hábito de la lectura en casa. Proponemos 20 títulos imprescindibles que no pueden faltar en la estantería de la habitación de cualquier niño menor de 6 años.

1. El pollo Pepe (Nick Denchfield)

Los libros del pollo Pepe son los cuentos que más han triunfado entre los más pequeños de entre 0 y 3 años, un best-seller con apenas 10 páginas y 58 palabras que arrasa gracias a su sencillez, a la interacción del niño con el personaje y a la complicidad con el cuentacuento. Es un libro con pop-ups que descubre las aventuras de este pollo y del resto de sus amigos, como La cercita Clea, La rana Ramona y El perro López. La colección del Pollo Pepe incluye también otros títulos como El pollo Pepe y los números, La siesta del pollo Pepe o El pollo Pepe se va de viaje, entre otros.

2. Lulú (Camilla Reid)

Lulú es un personaje con el que los niños de 2 a 3 años se identifican mucho, ya que vive las mismas situaciones que ellos. Todos los libros de Lulú fomentan el desarrollo de la motricidad fina. Tienen páginas interactivas con cremalleras, velcros, solapas, distintas texturas. Lulú tiene un hermanito, La ropa de Lulú, El orinal de Lulú, A Lulú le gusta el cole, La comida de Lulú, La Navidad de Lulú o A Lulú le gustan los colores son algunos de los títulos de esta colección.

3. ¿Puedo mirar tu pañal? (Guido van Genechten)

El control de esfínteres y la retirada del pañal es un proceso de suma importancia en el desarrollo emocional, social y mental de los niños. Este libro puede resultar de gran ayuda para que los pequeños afronten esta nueva etapa de una manera divertida y curiosa.

4. Un cuento para cada letra (Carmen Gil)

Este recopilatorio de 29 cuentos, uno por cada letra del abecedario, está ideado para que los niños que están aprendiendo a leer y escribir distingan las grafías y sonidos de cada letra y aprendan a reconocerlas. Cada cuento tiene como protagonista a una letra.

5. Elmer (David McKee)

Elmer, el elefante multicolor, es un clásico infantil que ha vendido más de 8 millones de ejemplares. Sus cuentos son ideales para transmitir a los niños valores positivos tan importantes como la solidaridad, el respeto, la amistad y, sobre todo, la celebración de las diferencias. Con Elmer, los más pequeños aprenden el valor de ser auténtico y quererse tal como uno es. El hecho de tener un color de piel diferente es un rasgo propio y valioso que no tiene sentido ocultar.

6. Leotolda (Olga de Dios Ruiz)

Un cuento que desarrolla la imaginación de los más pequeños. Sugerentes y originales ilustraciones que con solo tres colores recrean un universo de historias fantásticas. De la mano de tres personajes muy originales, los pequeños (y no tan pequeños) lectores se adentran en la aventura de encontrar a Leotolda. Un viaje basado en la amistad, en el que descubrimos cómo las experiencias nos ayudan a crecer y que necesita de la creatividad de los niños para llegar al final de la historia. Deja que tu curiosidad abra las puertas.

7. La vaca que puso un huevo (Andy Cutbill)

Una divertida, loca y un poco surrealista historia sobre el valor de las propias convicciones, incluso cuando los demás dudan de ti. En este libro, ideal para los niños entre 3 y 5 años, se aborda la falta de autoestima (de la vaca Macarena) y el valor de la amistad, especialmente entre seres diferentes (la vaca Macarena y las gallinas del establo). Andy Cutbill es el autor de La vaca que puso un huevo y La vaca que fue al cole, ambos ilustrados por Russel Ayto.

8. Las jirafas no pueden bailar (Giles Andreae y Guy Parker-Rees)

Una historia sencilla que nos enseña la importancia de expresarnos a través del arte y no renunciar a los sueños cuando nos encontramos con obstáculos. Es un libro con páginas con despegables y bellas ilustraciones recomendado para niños a partir de tres años. Su protagonista, Chufa, quiere participar en el baile anual de la Selva, pero como todo el mundo sabe, las jirafas, con sus largos cuellos y patas como palillos no pueden bailar ¿o sí?

9. Guapa (Harold Jiménez Canizales)

Guapa es el primer libro de la colección de Canizales, con otros títulos como Magia, Grande o Guay. Este libro infantil cuenta la historia de Bruja que tiene una cita con Ogro. Ella se ve muy guapa, pero no todos piensan lo mismo, y no paran de darle consejos que, realmente, Bruja no necesita. Guapa fue el álbum ganador del Premio Apila Primera Impresión 2016, al mejor proyecto de autor novel.

10. La ovejita que vino a cenar (Steve Smallman y Joëlle Dreidemy)

La ovejita que vino a cenar es el primer libro de una saga superventas que se ha convertido en todo un clásico de la literatura infantil con un lobo como protagonista: una historia repleta de valores como la amistad, la generosidad y la aceptación de las diferencias. Los lobos que vinieron a cenar, El cocodrilo que vino a cenar o La patita que vino a cenar son otros de los títulos de esta colección.

11. Tengo un volcán (Miriam Tirado)

Alba no lo sabe, pero tiene un volcán en su interior, más o menos entre el ombligo y las costillas. A veces, el volcán se enciende y explota. Entonces el fuego lo quema todo y Alba sufre y se asusta, todo a la vez. Pero una noche una pequeña hada le explica qué puede hacer cuando se enfada, un truco que la llevará a descubrir sensaciones inesperadas. Se trata de un libro que ayuda a los más pequeños de la casa (y a sus papás) a entender por qué se enfadan y sufren rabietas y qué hacer para conseguir controlar esa ira y apagar ese volcán que tienen dentro.

12. El Monstruo de Colores (Anna Llenas)

El clásico de los clásicos, un best-seller internacional. Libro imprescindible en cualquier guardería, escuela infantil o colegio. A través de este cuento se trabajan las diferentes emociones (tristeza, alegría, rabia, miedo, calma, amor). Los niños aprenden jugando a identificar las emociones y a reconocer las expresiones faciales que muestran las distintas emociones, así como los signos físicos que nos permiten identificarlas en nosotros mismos y en los demás. Tal es el éxito de este cuento, que podemos encontrarlo en diferentes formatos (grande, pequeño, pop-ups).

Anna Llenas es autora también de El monstruo de colores va al cole, donde el protagonista se enfrenta a su primer día de colegio, además de Vacío, un poético álbum ilustrado sobre la resiliencia y la capacidad de encontrar sentido a la adversidad; Mamá y Te quiero (casi siempre).

13. El vampiro Edelmiro (Scott Emmons)

Un divertido cuento en rima para animar a los niños a probar alimentos nuevos y educarlos en comer sano y variado. Edelmiro el vampiro se volvía loco por la carne y se daba muchos atracones. Pero después de comer tanto, se sentía mal y tardaba mucho en hacer la digestión. Así que un día Edelmiro decidió que tenía que comer otras cosas: tenían un aspecto raro y crecían en los huertos, pero estaban deliciosas.

14. La pequeña oruga glotona (Eric Carle)

Otro de los grandes clásicos de la literatura infantil y que anima a los niños a comer de manera saludable. Además, es un cuento que enseña a los niños los colores, los días de la semana, permite realizar conteo y trabajar conceptos (poco-mucho, grande-pequeño). La pequeña oruga glotona ha ganado varios premios de literatura infantil y un importante premio de diseño gráfico. Ha vendido 50 millones de copias en todo el mundo. También se puede encontrar en diferentes formatos, e incluso con fichan imantadas.

15. La Ballena (Benji Davis)

Esta es la tierna historia de un niño solitario, una ballena varada en la playa y una amistad que cambiará sus vidas para siempre. Entre los valores que esconde encontramos la solidaridad, el amor y la amistad. Se trata del primer libro escrito e ilustrado por Benji Davies. Es un buen punto de partida para hablar con los niños de cómo se sienten, de la soledad y de la experiencia de compartir aventuras e historias con sus padres.

16. Por cuatro esquinitas de nada (Jérôme Ruillier)

Por cuatro esquinitas de nada es un sencillo cuento con un mensaje algo sofisticado. Un libro sobre la amistad, la diferencia y la exclusión con una propuesta gráfica muy original. Recomendado para niños a partir de 5 años. Los protagonistas son figuras geométricas, la mayoría de ellas círculos y un pequeño cuadrado al que le gusta jugar con sus amigos “redonditos”. Juegan y comparten felices, hasta que llega la hora de regresar a la casa grande, cuya puerta es redonda y Cuadradito no puede entrar.

Es una historia que habla de aceptación, de superación y de autoestima. Sin caer en sermones moralizadores, el libro invita a la reflexión desde el inicio de manera muy sutil. El autor nos brinda una simple y preciosa metáfora sobre cómo deberían realizarse los cambios necesarios para la inclusión de los que son distintos en nuestra sociedad.

17. Aquí no hay conejos (Tammi Sauer)

Un divertido libro sobre los estereotipos. Este cuento está protagonizado por un conejito atrevido que intenta salvarse a sí mismo y a sus amigos de un lobo, engañándolo para que piense que en realidad no son conejitos. A pesar de todos sus intentos, disfrazando a todos los conejitos que van a apareciendo en el libro (cada vez más), el lobo no parece muy convencido. Pero, ¿qué es realmente lo que quiere el lobo? Este libro enseña, por un lado, a no juzgar a alguien por las apariencias, y, por otro, a no intentar ser una cosa que no somos.

18. ¿De qué color es un beso? (Rocío Bonilla)

Se trata de un cuento ideal para los niños entre 3 y 6 años, que nos permite trabajar los colores con los peques. Cada página que trabaja un color nos transporta a un mundo lleno de cosas de esa tonalidad concreta y nos invita a jugar con los niños a pensar en más objetos aún. Es un álbum tierno, optimista y que invita a profundizar en cómo nos sentimos en cada momento. Nos descubre la variedad de sensaciones que podemos experimentar ante un mismo hecho: dar un beso.

19. La vocecita (Michael Escoffier)

Perico quiere hacer caca. Se esconde detrás de un árbol, pero descubre que no hay papel para limpiarse. Ve un calzón viejo y agujereado colgado de una rama, lo usa y lo tira. De pronto una vocecita que se presenta como su conciencia le regaña y le ordena que lave esa cochinada. Lo que Perico no sabe es de quién era realmente el supuesto calzón. Un cuento que comienza con una anécdota escatológica y aprovecha para enseñar a los niños normas de higiene, respeto al prójimo, a las propiedades de otros, a la vez que a enmendar los errores cometidos.

20. Tú y yo. El cuento más bonito del mundo (Elisenda Roca y Guridi)

Se trata de un bonito libro ilustrado cuyo eje principal es la aceptación de la llegada de un hermanito y el profundo amor que el protagonista acaba sintiendo por él. El narrador del cuento es el hermano mayor, que se dirige al pequeño. El cuento describe con ternura y humor las dudas, los sentimientos y la emoción de un niño cuando llega un bebé a casa. Un libro Para ayudar a niños y niñas a descubrir que tener un hermano puede ser muy divertido.