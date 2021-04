Pien retirar el maquillaje Sugar Daddy de Krash, que se vende en Primor, por blanquear la prostitución

FACUA-Consumidores en Acción reclama en un reciente comunicado la retirada de la línea de productos de maquillaje Sugar Daddy de la marca Krash Cosmetics por “blanquear la prostitución”, al normalizar con su estrategia de venta que las mujeres mantengan relaciones con hombres mayores que ellas a cambio de regalos, dinero u otras prebendas.

Entre estos productos, que están a la venta en la cadena de perfumerías Primor, se encuentra una paleta de maquillaje que tiene la apariencia de una tarjeta de crédito y colores con nombre como 'Is that your dad?', 'Paga semanal' o 'Podría ser su niet@'. Además, hay otros productos de la colección con nombres que preocupan por sus tintes retrógrados como los pigmentos 'Daddy - saca la cartera' o 'Daddy - ponlo a su cuenta'.

El término sugar daddy hace referencia a hombres que tienen relaciones con mujeres mucho más jóvenes y en los que el factor económico -recibir regalos o dinero- es fundamental. Así, FACUA critica que Krash use como marca de sus productos una terminología que enmascara y presenta como deseables y positivas unas relaciones que no son sino una forma encubierta de prostitución, y advierte del peligro que conlleva de lanzar este mensaje entre las consumidoras más jóvenes.

La asociación considera un auténtico despropósito que la marca siga cayendo en estereotipos completamente retrógrados y misóginos para vender sus productos, presentando a las mujeres como derrochadoras que sólo buscan el dinero de los hombres para comprar todo lo que desean.

Puede que esta no sea la intención tras la estrategia de marketing de la marca, pero introducir estos términos como parte de un aparente empoderamiento femenino es un error y puede llevar a las jóvenes que consumen estos productos a normalizar situaciones de prostitución.

Así, FACUA insta a Primor y Krash a retirar de la venta esta línea de productos por normalizar de forma encubierta una situación de violencia contra las mujeres usándola como estrategia de venta. En redes sociales los usuarios también han expresado su descontento ante estos productos, pero de momento la marca no se ha pronunciado al respecto.